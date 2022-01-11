В Волгограде ректор вуза стала фигурантом уголовного дела





В Волгограде возбуждено уголовное дело о присвоении денежных средств ректором ВГИИК. 51-летнюю женщину подозревают в том, что она получала деньги за занятия, которые в реальности не проводились. Как пояснили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, в 2019 году подозреваемая была назначена на должность исполняющего обязанности ректора, в обязанности которого входило, в частности, распоряжение денежными средствами, эффективное использование материальных и финансовых ресурсов института.

В июле 2020 года, по версии следствия, руководитель вуза подписала документ о проведении ею занятий по некоторым дисциплинам и передала его в бухгалтерию для начисления оплаты. Речь идет о 79 тысячах рублей, которые, как считает следствие, были незаконно получены из бюджета.

В настоящее время сотрудниками территориального подразделения проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.