В Волгограде в СИЗО № 1 проверили сообщения от анонимов

В Центральном районе Волгограда в СИЗО № 1 поступила информация с угрозами минирования. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 21 июня, в городе на Волге также пытались дестабилизировать работу аэропорта и Центрального суда.

— Информация от неизвестных лиц, поступившая в следственный изолятор № 1 Волгограда была проверена, — пояснили руководитель пресс-службы УФСИН России по Волгоградской области Михаил Черный. — Поступившие сведения своего подтверждения не нашли. СИЗО функционирует в штатном режиме.

Сегодня также поступили сообщения с угрозами в Центральный районный суд Волгограда и международный аэропорт. В обоих случаях проводилась эвакуация.

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