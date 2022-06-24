Происшествия

В Волгограде эвакуируют посетителей и персонал ТРК «Европа Сити Молл»

Происшествия 24.06.2022 16:10
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24.06.2022 16:10


В Волгограде, по предварительным данным, из-за сообщений с угрозами 24 июня снова эвакуировали посетителей и персонал торгово-развлекательного комплекса «Европа Сити Молл». Как сообщает ИА «Высота 102», с просьбой покинуть здание к находившимся там людям обратились по громкой связи в 16.00. 

– Мы гуляли в парке и решили зайти в магазин, чтобы купить воды, как тут же объявили эвакуацию, – сообщил  читатель  информагентства. – Сейчас все покупатели идут к выходу. Кто-то торопиться на кассе завершить покупки. 



Первыми на место, сообщает ИА «Высота 102», прибыли сотрудники МЧС. В экстренных службах факт эвакуации корреспондентам информагентства подтвердили.


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