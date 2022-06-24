В Волгограде эвакуируют посетителей и персонал ТРК «Европа Сити Молл»

В Волгограде, по предварительным данным, из-за сообщений с угрозами 24 июня снова эвакуировали посетителей и персонал торгово-развлекательного комплекса «Европа Сити Молл». Как сообщает ИА «Высота 102», с просьбой покинуть здание к находившимся там людям обратились по громкой связи в 16.00.

– Мы гуляли в парке и решили зайти в магазин, чтобы купить воды, как тут же объявили эвакуацию, – сообщил читатель информагентства. – Сейчас все покупатели идут к выходу. Кто-то торопиться на кассе завершить покупки.





Первыми на место, сообщает ИА «Высота 102», прибыли сотрудники МЧС. В экстренных службах факт эвакуации корреспондентам информагентства подтвердили.



