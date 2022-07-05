Происшествия

Под Волгоградом экс-директор МБУ заправлял личное авто служебным бензином

Происшествия 05.07.2022 15:17
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05.07.2022 15:17



Сотрудники прокуратуры установили, в чью машину утекал бензин МБУ «Городское хозяйство» Ленинского района Волгоградской области.
Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, по материалам проверки надзорного ведомства СО ОМВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения) в отношении бывшего директора МБУ.



Проверка показала, что МБУ систематически для вывоза жидких бытовых отходов заключало договоры с коммерческими организациями, в рамках которых привлекалась техника для производственных нужд. Согласно бухгалтерской документации, с сентября 2020 года по август 2021 года денежные средства перечислялись на заправку служебного автомобиля ГАЗ-53 якобы для вывоза жидких бытовых отходов. 



- Как выявлено в ходе надзорной проверки, фактически с сентября 2020 года автомобиль ГАЗ-53 находится в неисправном состоянии и на линию не выходил. При этом под видом служебных нужд, теперь уже бывший директор МБУ, заправлял собственный легковой автомобиль. Таким способом мужчине удалось присвоить бензин на сумму более 170 тысяч рублей, - рассказала Черединина.
Материалы проверки прокуратуры Ленинского района Волгоградской области были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.
На фото прокуратуры Волгоградской области: проходивший по документам ГАЗ-53

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