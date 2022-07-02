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В Волгограде и области 2 июля дожди снизят температуру до +5

Полезно знать 02.07.2022 07:59
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02.07.2022 07:59



Резкое понижение температуры наблюдается в Волгограде и районах области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, особенно похолодает в ночное время, в некоторых местах температура опустится до +5.
Сегодня, 2 июля, и завтра, 3 июля, в Волгограде синоптики обещают небольшой и кратковременный дождь. Температура воздуха: ночью от +10 до +12º. В субботу днем будет прохладно – от +16 до +18º. В воскресенье - ночью +12...+14º; днем +23...+25º.
Местами в Волгоградской области 2 июля ожидаются небольшие и кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди, грозы. При грозах порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Сегодня  днем воздух прогреется до +14...+19º.
Завтра, 3 июля,  в отдельных районах также прогнозируются сильные дожди и грозы. Ветер северный 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с, при грозах возможны порывы 20-25 м/с. Температура воздуха: ночью +10...+15º, днем +22...+27º.

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