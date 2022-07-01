Экология

Волжская ГЭС туже «заворачивает кран» по указанию Росводресурсов

Экология 01.07.2022 12:42
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01.07.2022 12:42



Установлен новый режим работы Волжско-Камского каскада гидроэлектростанций, в который входит Волжская ГЭС.
Так, в соответствии с указанием Росводресурсов  с 1 по 10 июля сбросные расходы Волжской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») составят 7000 - 7500 куб.м/с.
Понижать сбросы Волжская ГЭС начала с 21 июня. До 30 июня сбросные расходы были снижены с 11500 ± 500 куб.м/с до 8500 – 9500 куб.м/с.
Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливается с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС России, Минсельхоза России, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «СО ЕЭС», органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.
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