Волжская ГЭС туже «заворачивает кран» по указанию Росводресурсов









Установлен новый режим работы Волжско-Камского каскада гидроэлектростанций, в который входит Волжская ГЭС.

Так, в соответствии с указанием Росводресурсов с 1 по 10 июля сбросные расходы Волжской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») составят 7000 - 7500 куб.м/с.

Понижать сбросы Волжская ГЭС начала с 21 июня. До 30 июня сбросные расходы были снижены с 11500 ± 500 куб.м/с до 8500 – 9500 куб.м/с.

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливается с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС России, Минсельхоза России, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «СО ЕЭС», органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.

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