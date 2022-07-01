Волжская ГЭС туже «заворачивает кран» по указанию Росводресурсов

Экология 01.07.2022 12:42
0
01.07.2022 12:42
Установлен новый режим работы Волжско-Камского каскада гидроэлектростанций, в который входит Волжская ГЭС.
Так, в соответствии с указанием Росводресурсов с 1 по 10 июля сбросные расходы Волжской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») составят 7000 - 7500 куб.м/с.
Понижать сбросы Волжская ГЭС начала с 21 июня. До 30 июня сбросные расходы были снижены с 11500 ± 500 куб.м/с до 8500 – 9500 куб.м/с.
Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливается с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС России, Минсельхоза России, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «СО ЕЭС», органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.
Читайте также:
МУП «Водоканал» сделал токсичной речку в Котово Волгоградской области30.06.2022 09:53
Экология 30.06.2022 09:53
Суд в Краснодаре обязал убрать под Волгоградом свалки размером с футбольное поле29.06.2022 12:39
Экология 29.06.2022 12:39
Семь тысяч тонн мусора и 6 тысяч шин: в Волгоградской области наводят порядок27.06.2022 10:29
Экология 27.06.2022 10:29
Зубаревой и Сивокозу сообщили о запахах с волгоградского кожзавода25.06.2022 19:57
Экология 25.06.2022 19:57
В Волгограде природоохранный прокурор собрал силовиков и чиновников24.06.2022 15:58
Экология 24.06.2022 15:58
Благодаря экологической инициативе Сбербанка в Волгограде более 9,5 тонн макулатуры направлено на переработку23.06.2022 14:57
Экология 23.06.2022 14:57
Облкомприроды отговаривает волгоградцев от воздушных шаров на выпускных22.06.2022 17:57
Экология 22.06.2022 17:57
В двух районах Волгоградской области заржавели подсолнухи21.06.2022 15:21
Экология 21.06.2022 15:21
Волгоградцев предупредили о клещевых инфекциях21.06.2022 09:00
Экология 21.06.2022 09:00
Под Волгоградом активисты очистят загаженный мусором берег ерика Судомойка20.06.2022 17:19
Экология 20.06.2022 17:19
ESG-прорыв «ЕвроХим-ВолгаКалия»20.06.2022 12:21
Экология 20.06.2022 12:21
«Ситиматик-Волгоград» назвал причину своих долгов перед мусорными полигонами18.06.2022 19:30
Экология 18.06.2022 19:30
«Это такое производство – оно пахнет»: волгоградский поселок накрыл тошнотворный запах с кожзавода17.06.2022 11:32
Экология 17.06.2022 11:32
Жители Новониколаевского Волгоградской области требуют проведения референдума из-за битумного завода15.06.2022 12:24
Экология 15.06.2022 12:24
«Такого порядка с прошлого года не видели»: в Волгограде знаменитую свалку зачистили до веточки11.06.2022 09:22
Экология 11.06.2022 09:22