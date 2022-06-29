Генпрокуратуру РФ просят остановить «убийство» Волго-Ахтубинской поймы

Общественники готовят письмо в Генпрокуратуру России с просьбой дать оценку деятельности Росводресурсы по регулированию сбросов через Волжско-Камский каскад водохранилищ воды, которой вновь оказалось недостаточно для обводнения Волго-Ахтубинской поймы в Волгоградской области.

- Думаю, что пришло время подсчитать реальный экологический ущерб, причиненный экосистеме поймы действиями руководства Росводресурсов и, обратившись в Генпрокуратуру РФ, попросить о правовой оценке их «деятельности», - написал член регионального штаба ОНФ по Волгоградской области Константин Глушенок на своей странице в соцсети.

ИА «Высота 102» общественник подтвердил, что готовит на имя Генерального прокурора России Игоря Краснова соответствующее письмо, которое планирует отправить до конца текущей недели.

- Пиковые расходы в этом году в размере 25 тысяч кубометров в секунду были всего 6 дней. Этого явно недостаточно, чтобы Волго-Ахтубинская пойма наполнилась водой. Учитывая сложную систему ериков и озер надо как минимум 10-12 дней пиковых сбросов в размере 26-27 кубометров в секунду. В итоге воды в пойме нет, ерики высыхают. Дополнительные сбросы в 10 тысяч кубометров в секунду, которые сейчас нам щедро подарили Росводресурсы, ситуацию не изменят: вода уходит в Каспий и в пойму не попадает. Это бесполезные сбросы воды, на дефицит которой ранее ссылались Росводресурсы. Очевидно, что экосистеме поймы нанесен серьезный ущерб. Просим Генпрокуратуру вмешаться и дать оценку, - сказал Глушенок.

По его мнению, лишение Волго-Ахтубинской поймы полноценного паводка убивает природный парк.

Волгоградские ученые также считают, что за 6 дней пиковых сбросов вода не успевает достигнуть отдаленных участков поймы, так как для этого нужна еще как минимум неделя. Дополнительно ситуацию осложняют капитальные переливные плотины на магистральных водных трактах поймы.

- Например, на ерике Верблюд в районе моста через Волгу и на ерике Каширин в районе хутора Невидимка. Эти плотины способствуют поддержанию высокого уровня воды в меженный период. Однако вода через них начинает поступать только при расходах на ГЭС, близких к пиковым (24-25 тыс. куб. м/с). То есть, около 10 дней в начальной фазе половодья, фактически до выхода на пиковые расходы, эти плотины препятствуют поступлению воды в соответствующие участки поймы – вода не заполняет низины, не фильтруется в грунты, не прогревается и т.п., - комментирует ситуацию заведующий кафедрой географии и картографии Волгоградского государственного университета Денис Солодовников.

По его мнению, скромные параметры половодья связаны с объективным дефицитом воды.

- Предполагать какие-то махинации в работе ГЭС не стоит – если бы они опускали уровень водохранилищ, просто пропуская воду транзитом, то в мае у нас было бы огромное половодье. Ситуация в бассейне показывает, что воды просто нет. На Волге нет волшебного крана, который можно открыть и обеспечить высокий уровень воды. В последние годы мы живем в обстановке уменьшения весеннего стока. Зимы становятся короче и теплее, значит меньше снега, и меньше объем половодья. Изменяется распределение стока по сезонам, могут наблюдаться значительные летние и осенние паводки, как наблюдалось в 2019 году. Начало лета 2022 года тоже отмечено повышенными по сравнению с нормой расходами. К сожалению, эти большие расходы не могут компенсировать ущерба от слабого половодья - при таких расходах вода в ерики поймы не заходит. Но они не обеспечивают затопление поймы, и природной ритмике не соответствуют. И возможности резервирования воды в водохранилищах «на черный день» тоже ограничены. Сейчас обстановка на водохранилищах Волго-Камского каскада очень близка к таковой в начале мая. Этот дополнительный приток «лишней» воды, который сейчас обеспечивается дождями в верхней части бассейна, невозможно отложить до следующего половодья, - уверен ученый.

Эксперт не спешит драматизировать ситуацию, считая, что гидрологические процессы в пойме носят статистический характер.

- Есть общий тренд на уменьшение весеннего стока, связанный, как уже говорилось, с тем что зимы становятся короче и теплее. Это объективный процесс, и у него масса природных последствий – от сокращения ледников в горах, до уменьшения весеннего половодья. Половодье вообще всегда колебалось по годам. Но если раньше, условно говоря, 2/3 половодий были «нормальными» по уровню и продолжительности, то теперь таких будет 10-15%. Наоборот, чаще будут повторятся аномально маловодные годы. Не существует никаких магических способов эту ситуацию изменить, - рассуждает Дмитрий Солодовников.

Частично улучшить ситуацию, по его мнению, можно разумным гидротехническим строительством, ликвидацией или модернизацией незаконных дамб, улучшением состояния русел ериков, что поможет в условиях нехватки весеннего стока обеспечить лучшее обводнение Волго-Ахтубинской поймы.





Материал опубликован в рамках проекта «Вопросы охраны окружающей среды, экологии, экологической безопасности»