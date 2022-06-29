Расследования 29.06.2022 14:44
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29.06.2022 14:44
Бывший глава Бурлукского сельского поселения в Котовском районе Волгоградской области за пренебрежение к решению суда стал фигурантом уголовного дела.
Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, по материалам прокуратуры в отношении бывшего главы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение судебного решения) и ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по административному делу). Расследованием занимается Котовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Волгоградской области.
Установлено, что в службе судебных приставов на исполнении длительное время находилось судебное решение по иску прокурора о возложении обязанностей на администрацию Бурлукского сельского поселения провести мероприятия по обеспечению безопасности водоснабжения населения.
Однако глава сельского поселения не предпринимал никаких попыток исполнить решение суда, хотя в течение ряда лет бюджет поселения был профицитным и дополнительные денежные средства в полном объеме не осваивались.
- Таким образом, чиновник при наличии реальной возможности уклонялся от исполнения судебного решения по социально значимому вопросу, - сказала Черединина.
В 2021 году после привлечения судом администрации Бурлукского сельского поселения к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение должником требований исполнительного документа) глава поселения обжаловал судебный акт, представив фиктивные данные якобы о принятии мер к исполнению судебного решения.
Отмечается, что в настоящее время новым главой Бурлукского сельского поселения принимаются меры по фактическому исполнению судебного решения.
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