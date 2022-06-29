Расследования

Пустивших под откос 19 вагонов грузового состава осудят в Волгоградской области

Расследования 29.06.2022 13:23
0
29.06.2022 13:23



До двух лет лишения свободы грозит начальнику железнодорожного участка и дорожному мастеру, которых обвиняют в сходе с рельсов 19 вагонов грузового состава в Волгоградской области, сообщили в Волгоградской транспортной прокуратуре.
Это происшествие, как ранее сообщало ИА «Высота 102», случилось 14 июня прошлого года на перегоне Ярыженская-Алексиково однопутного неэлектрифицированного участка Арчеда-Алексиково. Тогда сообщалось о сходе с рельсов 20 вагонов из 63.
По версии следствия, обвиняемые допустили нарушения правил технической эксплуатации железных дорог при проведении текущего ремонта, что повлекло сход 19 вагонов в хвостовой части поезда, повреждение подвижного состава и верхнего строения железнодорожного пути на общую сумму 8,9 миллиона рублей.
Фигуранты уголовного дела обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба).
Уголовное дело направлено в Новониколаевский районный суд Волгоградской области для рассмотрения по существу.
Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Расследования
29.06.2022 15:02
Расследования 29.06.2022 15:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2022 14:44
Расследования 29.06.2022 14:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2022 13:02
Расследования 29.06.2022 13:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2022 10:25
Расследования 29.06.2022 10:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2022 09:23
Расследования 29.06.2022 09:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2022 17:09
Расследования 28.06.2022 17:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2022 14:49
Расследования 28.06.2022 14:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2022 14:26
Расследования 28.06.2022 14:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2022 13:35
Расследования 28.06.2022 13:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2022 12:57
Расследования 28.06.2022 12:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2022 10:17
Расследования 28.06.2022 10:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.06.2022 22:35
Расследования 27.06.2022 22:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.06.2022 18:30
Расследования 27.06.2022 18:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.06.2022 17:05
Расследования 27.06.2022 17:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.06.2022 11:07
Расследования 27.06.2022 11:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:07
Волгоградцам разрешат разводить кур и кроликов на садовых участкахСмотреть фотографии
15:02
Залип в телефоне: за смерть ребенка в аквапарке под Волгоградом могут ответить оператор и директорСмотреть фотографииCмотреть видео
14:44
На экс-главу села под Волгоградом возбудили дело за неисполнение решения судаСмотреть фотографии
13:54
Две новые разработки «Ростелекома» зарегистрированы в реестре отечественного ПОСмотреть фотографии
13:45
Волгоградка накопила в Москве 137 неоплаченных штрафовСмотреть фотографии
13:23
Пустивших под откос 19 вагонов грузового состава осудят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:17
Под Волгоградом двух мужчин затянуло в шлюз ВДСКСмотреть фотографии
13:16
В Волгограде устранили коммунальную аварию на проспекте ЖуковаСмотреть фотографии
13:12
Пропавшую в мае женщину нашли на полях в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:05
В Волгоградской области утвердили новые тарифы на газ с 1 июляСмотреть фотографии
13:02
Суд в Волгограде ужесточил наказание студентам-медикам за сбыт наркотиковСмотреть фотографии
12:59
Восемь жителей Волгоградской области готовятся отметить 100-летиеСмотреть фотографии
12:59
ВТЗ участвует в приемной кампании в рамках федерального проекта «Профессионалитет»Смотреть фотографии
12:39
Суд в Краснодаре обязал убрать волгоградские свалки размером с футбольное полеСмотреть фотографии
12:18
Банк «Открытие»: 75% жителей ЮФО отрицательно относятся к отстранению наших спортсменов от международных соревнованийСмотреть фотографии
12:18
В городе Камышине крупный град повредил постройки и побил урожайСмотреть фотографии
11:03
«Великий тренер и человек»: сотни волгоградцев пришли проститься с Александром ЧерноивановымСмотреть фотографии
10:38
В Волгограде из-за порыва на трубе затопило двор на проспекте ЖуковаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:25
Волгоградца за удары по машинам направили на лечение к врачу-психиатруСмотреть фотографии
09:59
Рыбаков с сетями и мизерным уловом задержали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:56
Экс-мэру Волгограда Лихачеву присвоят звание почетного гражданинаСмотреть фотографии
09:23
В Волгограде продавца магазина «Золотой стиль» осудили за растратуСмотреть фотографии
09:15
«Готовились к захвату власти»: волгоградское УФСБ задержало членов экстремистской ячейкиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:29
Генпрокуратуру РФ просят остановить «убийство» Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
22:23
Бочаров по пути из ЛНР заехал на блокпост в Каменск-ШахтинскомСмотреть фотографииCмотреть видео
21:50
Владимир Путин упразднил три суда в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:14
Шесть районов Волгограда останутся без света 29 июняСмотреть фотографии
20:26
Автомарафон «Шелковый путь» пройдет 15 июля через Волгоградскую областьСмотреть фотографии
20:15
«Цены – космос»: в магазинах Волгограда свежая рыба на глазах превращается в золотуюСмотреть фотографии
19:56
Волгоградская область помогает восстановить район ЛНР: рабочая поездка Бочарова в 30 фотоСмотреть фотографии
 