Пустивших под откос 19 вагонов грузового состава осудят в Волгоградской области

Расследования 29.06.2022 13:23
0
29.06.2022 13:23
До двух лет лишения свободы грозит начальнику железнодорожного участка и дорожному мастеру, которых обвиняют в сходе с рельсов 19 вагонов грузового состава в Волгоградской области, сообщили в Волгоградской транспортной прокуратуре.
Это происшествие, как ранее сообщало ИА «Высота 102», случилось 14 июня прошлого года на перегоне Ярыженская-Алексиково однопутного неэлектрифицированного участка Арчеда-Алексиково. Тогда сообщалось о сходе с рельсов 20 вагонов из 63.
По версии следствия, обвиняемые допустили нарушения правил технической эксплуатации железных дорог при проведении текущего ремонта, что повлекло сход 19 вагонов в хвостовой части поезда, повреждение подвижного состава и верхнего строения железнодорожного пути на общую сумму 8,9 миллиона рублей.
Фигуранты уголовного дела обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба).
Уголовное дело направлено в Новониколаевский районный суд Волгоградской области для рассмотрения по существу.
Фото из архива ИА «Высота 102»
Залип в телефоне: за смерть ребенка в аквапарке под Волгоградом могут ответить оператор и директор29.06.2022 15:02
Расследования 29.06.2022 15:02
На экс-главу села под Волгоградом возбудили дело за неисполнение решения суда29.06.2022 14:44
Расследования 29.06.2022 14:44
Суд в Волгограде ужесточил наказание студентам-медикам за сбыт наркотиков29.06.2022 13:02
Расследования 29.06.2022 13:02
Волгоградца за удары по машинам направили на лечение к врачу-психиатру29.06.2022 10:25
Расследования 29.06.2022 10:25
В Волгограде продавца магазина «Золотой стиль» осудили за растрату29.06.2022 09:23
Расследования 29.06.2022 09:23
После гибели ребенка в Волжском двух спасателей заключили в СИЗО28.06.2022 17:09
Расследования 28.06.2022 17:09
Дело о гибели двух человек при крушении катера в Камышине передано в суд28.06.2022 14:49
Расследования 28.06.2022 14:49
Владелец земли в Волго-Ахтубинской пойме выплатит 250 тысяч за вырубку черных тополей28.06.2022 14:26
Расследования 28.06.2022 14:26
В суде Волгограда с нетерпением ждут обвиняемого в афере со свалками28.06.2022 13:35
Расследования 28.06.2022 13:35
Суд отклонил жалобу по делу о гибели баскетболисток из Волгограда28.06.2022 12:57
Расследования 28.06.2022 12:57
В Волгограде на руководство ООО «УФР ВГГС» завели уголовное дело28.06.2022 10:17
Расследования 28.06.2022 10:17
В Волгограде посетителя бара «Гелидор» арестовали после жесткой драки27.06.2022 22:35
Расследования 27.06.2022 22:35
В Волжском после гибели ребенка в аквапарке задержали двух спасателей27.06.2022 18:30
Расследования 27.06.2022 18:30
Сына волгоградских врачей приговорили к 17 годам за педофилию27.06.2022 17:05
Расследования 27.06.2022 17:05
Под Волгоградом зять зверски расправился с тещей27.06.2022 11:07
Расследования 27.06.2022 11:07