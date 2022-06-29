Пустивших под откос 19 вагонов грузового состава осудят в Волгоградской области









До двух лет лишения свободы грозит начальнику железнодорожного участка и дорожному мастеру, которых обвиняют в сходе с рельсов 19 вагонов грузового состава в Волгоградской области, сообщили в Волгоградской транспортной прокуратуре.

Это происшествие, как ранее сообщало ИА «Высота 102», случилось 14 июня прошлого года на перегоне Ярыженская-Алексиково однопутного неэлектрифицированного участка Арчеда-Алексиково. Тогда сообщалось о сходе с рельсов 20 вагонов из 63.

По версии следствия, обвиняемые допустили нарушения правил технической эксплуатации железных дорог при проведении текущего ремонта, что повлекло сход 19 вагонов в хвостовой части поезда, повреждение подвижного состава и верхнего строения железнодорожного пути на общую сумму 8,9 миллиона рублей.

Фигуранты уголовного дела обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба).

Уголовное дело направлено в Новониколаевский районный суд Волгоградской области для рассмотрения по существу.

Фото из архива ИА «Высота 102»