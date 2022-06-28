Происшествия

В Волгограде студент и бизнесмен отдали по миллиону аферистам

Происшествия 28.06.2022 12:34
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28.06.2022 12:34



Почти по миллиону рублей потеряли 21-летний студент и 40-летняя индивидуальная предприниматель из Волгограда.
Как сообщили в УМВД России по Волгограду, потерпевшие поверили мошенникам и перевели свои сбережения на так называемый «безопасный счет», который на самом деле является уловкой аферистов. 
Телефонный мошенник под видом сотрудника банка испугал студента четвертого курса тем, что на молодого человека якобы хотят оформить кредит и это надо срочно пресечь и обезопасить сбережения. Он выполнил все указания лжесотрудника банка и потерял около 1 миллиона рублей.
В аналогичную ситуацию попала и предприниматель из Советского района. Она перевела мошенникам более 900 тысяч рублей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст.159 УК РФ (Мошенничество). Злоумышленников ищут.

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