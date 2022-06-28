Экономика

ВТБ: мошенники научились заставлять клиентов менять настройки сим-карт под видом сотовых операторов

Экономика 28.06.2022 10:33 Новости компаний
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28.06.2022 10:33 Новости компаний


ВТБ зафиксировал новый сценарий телефонного мошенничества с применением методов социальной инженерии. Под видом сотрудников мобильных операторов мошенники заставляют клиента настроить переадресацию СМС, чтобы потом получить доступ в онлайн-банк.

По данным ВТБ, мошенники обзванивают клиентов под видом службы поддержки сотовых операторов и сообщают якобы о взломе личного кабинета абонента или телефона. Для «предотвращения» распространения личных данных злоумышленники просят набрать на телефоне специальную USSD-команду, состоящую из комбинации цифр и символов, которая вводится при звонке, и номера телефона. Таким образом абонент самостоятельно меняет настройки своей сим-карты и устанавливает переадресацию СМС и звонков на номер мошенника. Затем абоненту снова могут позвонить и сообщить об устранении проблемы со взломом, а в реальности злоумышленники получают коды из сообщений и могут похитить деньги со счетов в банке, получив доступ в личный кабинет банка.

-Злоумышленники постоянно адаптируют сценарии своих атак, используя методы социальной инженерии и фишинга. Сейчас они начинают звонить клиентам под видом сотовых операторов и заставляют изменить настройки сим-карт, чтобы отслеживать коды из СМС, необходимые для доступа в личный кабинет онлайн-банка. Мы рекомендуем клиентам устанавливать на свои смартфоны определители номера, которые позволят отличить настоящий звонок от мошеннического или не отвечать на звонки от незнакомых номеров. А главное – проявлять бдительность и при малейшем сомнении прекратить разговор, который кажется вам подозрительным, – комментирует Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

ВТБ постоянно улучшает технологии защиты средств пользователей, считая это важнейшей социальной задачей. Ранее в ВТБ Онлайн появился раздел «Безопасность» с блокировкой кредитной карты и доступа к учетной записи при подозрении на мошенничество, где также можно изучить актуальные сценарии мошенничества и важность настроек безопасности. Бесплатный определитель номера поможет исключить нежелательные и спам-звонки с неизвестных номеров. Также доступно скрытие баланса счетов, вход в учетную запись по отпечатку пальца или с помощью Bluetooth (для смарт-часов и браслетов), установка лимитов по операциям. Банк продолжает разрабатывать инструменты голосового, сессионного антифрода и внедряет различные способы верификации и идентификации клиента.

В мае число обращений клиентов в контакт-центр и чат банка о звонках злоумышленников выросло на 70% к апрелю, превысив 640 тысяч. За январь-май ВТБ предотвратил более 770 тысяч попыток злоумышленников совершить кражу денег со счетов клиентов. Это почти в 2 раза превышает результат пяти месяцев прошлого года. Общий объем спасенных средств клиентов ВТБ составил почти 12 млрд рублей.

ВТБ считает, что клиенты российских банков нуждаются в дополнительной защите, и призывает ввести более строгие нормативные ограничения и контроль звонков с виртуальных подменных номеров. Для более эффективной борьбы с телефонными мошенниками нужно обеспечить идентификацию конечного владельца номера, чтобы при необходимости у правоохранительных органов была возможность предъявить денежные претензии конкретному физическому или юридическому лицу.

 

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