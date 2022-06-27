Сына волгоградских врачей приговорили к 17 годам за педофилию

Расследования 27.06.2022 17:05
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27.06.2022 17:05
Дзержинский районный суд Волгограда сегодня, 27 июня, приговорил к 17 годам колонии строгого режима 35-летнего местного жителя за надругательство над малолетней дочерью сожительницы.
- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
Несмотря на то, что изначально фигурант уголовного дела написал явку с повинной, впоследствии он все отрицал и вину не признал.
По сведениям информагентства, виновным в педофилии признан сын известных волгоградских врачей. Преступление им было совершено с февраля 2019-го по ноябрь 2020 года. На тот момент девочке было 7 лет.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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