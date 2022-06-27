Ставка на молодежь: состоявшийся в Волгограде фестиваль получил высокую оценку





В Волгограде 25 июня с размахом прошел первый молодежный фестиваль, инициированный губернатором Андреем Бочаровым и организованный при непосредственном участии молодых людей. Как сообщает ИА «Высота 102», мероприятие, состоявшееся на верхней террасе набережной города-героя, получило высокую оценку политологов. Событие, более того, успели назвать дальновидным политическим шагом Бочарова.

Так, телеграм-канал «Замгубернатора» пишет: «На этой неделе удивила Волгоградская область и губернатор Андрей Бочаров. Мало кто ожидал от такого серьезного региона действительно крутого молодежного фестиваля федерального уровня #ТриЧетыре». Отдельно авторы поста подчеркивают короткие сроки, за которые был организован фест – от идеи до воплощения, напомним, прошло меньше двух месяцев.

– В короткий срок вместе с самой молодежью разработали концепцию и программу, собрали команды-участницы и звезд федерального уровня. 25 июня на набережной Волгограда работали 20 конкурсных и досуговых площадок. Губернатор выступил модератором одного из треков, а также вместе с участниками и гостями феста принял участие в различных активностях – приложил руку к созданию панно-триколора, отчеканил фестивальную монету, протестировал камнерезный станок и даже приготовил блины, – отмечают авторы поста. – Вместе с вечерним концертом фестиваль собрал 240 тыс. человек – это говорит о том, насколько народ после пандемийных двух лет истосковался по качественным и большим мероприятиям.

Тесное взаимодействие с молодежью авторы «Замгубернатора» называют дальновидным политическим шагом Андрея Бочарова.

– Правильный и дальновидный политический шаг – делать ставку на молодежь и формировать молодежный актив по всей области. Самое время показать личный пример молодым людям, своей команде и другим регионам, – резюмируют авторы сообщения.

Добавим, что ссылка на этот пост появилась впоследствии во влиятельном политическом телеграм-канале BRIEF, авторам которого доверяют без малого 224 тысячи подписчиков. Перепостили «Замгубернатора» и в телеграм-канале «16 негритят».

– Форум был организован губернатором области Андреем Бочаровым, который тем самым обозначил новый приоритет в своей региональной политике, – пишут в свою очередь авторы «Колхозного сторожа». – То, что на различных площадках молодёжного форума, включая, разумеется, развлекательные, приняли участие в общей сложности почти четверть миллиона человек, подтверждает точность попадания Бочарова с определением своего нового политического приоритета. Молодёжные сообщества к диалогу и взаимодействию с региональной властью готовы и способны предложить свои форматы такого сотрудничества.

По сути, говорится в посте «Колхозного сторожа», в Волгограде зафиксирован новый «общественный договор» между региональной властью и молодёжными волгоградскими сообществами.

– Губернатор показал своим личным участием в форуме, что теперь он берёт на личный контроль молодёжную сферу областной политики. Теперь главная задача всех участников этого «общественного договора» - сохранить энергетику и позитивный настрой на конструктивные задачи и диалог после завершения фестиваля. Новый молодёжный разворот Бочарова позволяет говорить, что волгоградский губернатор намерен сделать стратегическую ставку на политический союз с молодёжью.

Конечно, отмечают авторы телеграм-канала, новые ориентиры не сведут на нет общение Бочарова с представителями ветеранского сообщества. Ветераны были и останутся стратегическим приоритетом для него. Общение с молодежью подчеркивает намерение волгоградского губернатора «энергично двигаться в будущее».

– Можно предположить, что теперь глава региона начнёт системную перезагрузку своей молодёжной политики и структур управления, которые этой политикой занимаются. Без дебюрократизации молодёжной сферы и ставки на новые технологии социальной работы и новых людей из числа умной, творческой, энергичной молодёжи не обойтись, – считают авторы «Колхозного сторожа».

Молодежь Волгограда в свою очередь ждет от чиновников продолжения диалога и новых событий подобного формата.

– От фестиваля глаза разбегаются, особенно когда ты в 10-м классе и попадаешь на такое мероприятие в родном городе, – отметил в общении с журналистами Артем Байдаков, вместе с коллективом народного танца «Радуга» оказавшийся 25 июня в числе победителей молодежного феста #ТриЧетыре. – Такое обязательно надо повторить!