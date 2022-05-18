В Волжском у входа в ТРК «ВолгаМолл» умер мужчина

В Волжском Волгоградской области сегодня, 18 мая, обнаружено тело 60-летнего мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», сотрудник охранного предприятия скончался прямо перед входом в ТЦ.
— Организована процессуальная проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Установлено, что погибший работал охранником.
Известно, что мужчина резко почувствовал себя плохо. В присутствии других сотрудников торгового комплекса охранник скоропостижно скончался. Тело обнаружили перед входом в служебное помещение ТРК.
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