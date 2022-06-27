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Микс стилей: новые тренды солнцезащитных очков 2022 года

Полезно знать 27.06.2022 12:17 Реклама
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27.06.2022 12:17 Реклама


Мода на солнцезащитные очки с каждым годом все больше ориентируется на смешение самых разнообразных стилей: от винтажных из прошлых столетий до фантастических моделей, которые выглядят аксессуарами будущего. Такая микс-стилистика позволяет каждому подобрать очки от солнца на свой вкус, не рискуя при этом выглядеть старомодно. Фаворитами летнего сезона станут сразу полтора десятка моделей.
 

Гранды: оверсайз и гиперсайз
Крупные солнцезащитные очки, которые закрывают почти пол-лица, не сходят с подиума с начала пандемии. С ними было удобно носить маску, они позволяют скрыть отсутствие макияжа и спрятаться от назойливых поклонников. Их главные плюсы – отличная защита от ультрафиолета и преждевременного старения кожи.
Футуристичная фантастика
Футуристичные очки имеют четкие геометрические линии или, наоборот, обтекаемо аэродинамические формы, напоминающие очки водолазов. Это отличное решение для тех, кому наскучила обыденность и повседневная рутина, не хватает в жизни экстрима и приключений.
Надев, например, очки Prada 07YS 06V/6O2 цвета гавана с фиолетовыми линзами и необычно широкими дужками, вы почувствуете себя не меньше, чем героиней блокбастера.
«Авиаторы» – всегда в полете
Aviators – это тоже бессмертная классика, практически не выходящая из моды. «Авиаторы» не имеют возраста и пола, подойдут как мужчинам, так и женщинам. Можно смело надевать очки 10-летней давности, не боясь выглядеть несовременно.
Традиционно именно с этой модели, чаще всего с зеркалок, большинство открывают свою коллекцию солнцезащитных очков. В новом летнем сезоне актуальны очки с оправами золотистого или коричневого цветов.
«Глаза мухи» – оригинальная интерпретация cat eye, но в более крупном размере. В таком несколько эксцентричном виде они уже напоминают уже не кошачьи глазки, а больше глаза мухи, отсюда и их название.
Разноцветные линзы и цветная оправа
Тем, кому не важна форма оправы солнцезащитных очков, могут быть в тренде, всего лишь заменив черные или коричневые линзы на цветные, например, розовые, сиреневые, салатовые. Такие очки помогут акцентировать летние комплекты одежды.
Очки от солнца в яркой цветной оправе будут летом на пике популярности. С ними любой летний образ станет более эффектным и интересным. Удачное сочетание яркой оправы и цветной линзы – круглые очки Tom Ford Hunter-02 946 72W в розовой оправе и с голубыми линзами.

Эти и другие актуальные модели брендовых солнцезащитных очков можно посмотреть в каталоге My-Optika. В ассортименте представлены брендовые очки, оправы, и линзы высокого качества. Узнайте по ссылке https://my-optika.ru/contacts  контакты магазина My-Optika: график работы, адреса торговых точек и схему проезда.

Фото: из свободных источников.

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