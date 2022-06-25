Происшествия

Офицер СК после нападения умер в больнице Волгограда

Происшествия 25.06.2022 23:30
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25.06.2022 23:30


В Волгограде в больнице № 25 в результате ранений, полученных при нападении в ночь с 14 на 15 июня, скончался бывший руководитель Котовского межрайонного следственного управления СУ СК России Юрий Тарабрин. Почти 10 суток врачи боролись за жизнь 49-летнего мужчины.

– Смерть наступила в минувшую пятницу, – сообщил источник ИА «Высота 102» в экстренных службах. – Пациент скончался, не приходя в себя, в реанимации, куда был госпитализирован сразу после обнаружения в ночь на 15 июня. 

Напомним, что на минувшей неделе был задержан 31-летний мужчина, которого подозревают в нападении на Тарабрина. Житель Ростовской области ранее уже был судим. Согласно процессуальной практике, ранее возбужденное уголовное дело будет переквалифицировано по более тяжкой статье. 

По предварительным данным, смертельными оказались ножевые ранения, нанесенные экс-руководителю Котовского МРСО .

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