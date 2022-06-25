Офицер СК после нападения умер в больнице Волгограда

В Волгограде в больнице № 25 в результате ранений, полученных при нападении в ночь с 14 на 15 июня, скончался бывший руководитель Котовского межрайонного следственного управления СУ СК России Юрий Тарабрин. Почти 10 суток врачи боролись за жизнь 49-летнего мужчины.

– Смерть наступила в минувшую пятницу, – сообщил источник ИА «Высота 102» в экстренных службах. – Пациент скончался, не приходя в себя, в реанимации, куда был госпитализирован сразу после обнаружения в ночь на 15 июня.

Напомним, что на минувшей неделе был задержан 31-летний мужчина, которого подозревают в нападении на Тарабрина. Житель Ростовской области ранее уже был судим. Согласно процессуальной практике, ранее возбужденное уголовное дело будет переквалифицировано по более тяжкой статье.