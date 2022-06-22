Политика

Андрей Бочаров встретился с представителями Узбекистана в Волгограде

Политика 22.06.2022 13:29
0
22.06.2022 13:29


Губернатор Волгоградской области сегодня, 22 июня, провел встречу с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым и Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в РФ Ботиржоном Асадовым. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, главной темой обсуждения стали вопросы развития экономического и гуманитарного сотрудничества между регионом и Узбекистаном. 

Отметим, что встреча состоялась в День памяти и скорби, когда в России вспоминают жертв Великой Отечественной войны. Приветствуя коллег, Андрей Бочаров напомнил о помощи жителей Узбекистана в период войны. 

– Во время Сталинградской битвы десятки тысяч жителей Узбекистана принимали участие в боях, защищая Сталинград и весь наш большой Советский Союз, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Волгоградский губернатор также вспомнил подвиг защитников Дома Павлова, среди которых были узбеки Ишбури Нурматов и Камалджон Тургунов, а также «Высоту 11 героев Востока» в Клетском районе, где интернациональный стрелковый взвод героически отбил и удержал стратегическую высоту. Во время Сталинградской битвы из Узбекистана на фронт шли поставки продовольствия, а после нее жители республики помогали восстанавливать город-герой.

– Мы посетили величайший комплекс Мамаев курган, отдали дань памяти героям, в том числе узбекам, которые внесли вклад в нашу общую Победу, – отметили в свою очередь делегаты. – Мы очень рады, что сегодня мы присутствуем в городе-герое Волгограде и встречаемся с Вами, Героем России.

По словам Бочарова, сегодня президенты обеих стран показывают пример, как необходимо взаимодействовать в сложных условиях.

– Несмотря на пандемию и другие вопросы, взаимодействие между нашими странами развивается. Я уверен, что отношения между Волгоградской областью и Узбекистаном будут также развиваться. Если посмотреть по итогам только первого квартала 2022 года, то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в 8 раз, а импорт — в 22 раза. Это серьезные показатели. И мы видим очень хорошую возможность для развития сотрудничества в экономической, гуманитарной, образовательной сферах.

В ходе визита в Волгоградскую область иностранная делегация планирует встречи с профильными комитетами администрации региона, ректорами вузов, в которых также обучаются граждане Узбекистана, а также с руководителями предприятий.

Узбекистан занимает шестое место среди 115 внешнеторговых партнеров Волгоградской области. С 2020 года более чем в три раза был наращен экспорт — до 109,3 млн долларов, почти вдвое увеличен объем импорта — до 1,4 млн долларов. В Узбекистан Волгоградская область экспортирует трубы, прокат черных металлов, химическую продукцию, шины, масла и жиры, корма для животных. Из республики в Волгоградскую область доставляют хлопок и текстильные изделия, фрукты и овощи. Внешнеторговую деятельность с Узбекистаном осуществляют порядка 60 волгоградских компаний.

Фото: администрация Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Политика
22.06.2022 12:24
Политика 22.06.2022 12:24
Комментарии

0
Далее
Политика
17.06.2022 10:00
Политика 17.06.2022 10:00
Комментарии

0
Далее
Политика
16.06.2022 12:29
Политика 16.06.2022 12:29
Комментарии

0
Далее
Политика
31.05.2022 15:37
Политика 31.05.2022 15:37
Комментарии

0
Далее
Политика
28.05.2022 15:23
Политика 28.05.2022 15:23
Комментарии

0
Далее
Политика
25.05.2022 08:30
Политика 25.05.2022 08:30
Комментарии

0
Далее
Политика
24.05.2022 08:03
Политика 24.05.2022 08:03
Комментарии

0
Далее
Политика
16.05.2022 11:34
Политика 16.05.2022 11:34
Комментарии

0
Далее
Политика
14.05.2022 14:55
Политика 14.05.2022 14:55
Комментарии

0
Далее
Политика
12.05.2022 12:09
Политика 12.05.2022 12:09
Комментарии

0
Далее
Политика
05.05.2022 15:18
Политика 05.05.2022 15:18
Комментарии

0
Далее
Политика
28.04.2022 10:11
Политика 28.04.2022 10:11
Комментарии

0
Далее
Политика
27.04.2022 16:00
Политика 27.04.2022 16:00
Комментарии

0
Далее
Политика
25.04.2022 22:59
Политика 25.04.2022 22:59
Комментарии

0
Далее
Политика
25.04.2022 14:17
Политика 25.04.2022 14:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:34
В Волгограде задержан ростовчанин, напавший на офицера СКСмотреть фотографии
17:57
Облкомприроды отговаривает волгоградцев от воздушных шаров на выпускныхСмотреть фотографии
17:55
На Волгоград с южной окраины надвигается грозовой фронтСмотреть фотографии
17:16
Волгоградские предприятия получат высокотехнологичные битумы и масла «Газпром нефти»Смотреть фотографии
17:13
В Волгограде слесарь ответит за халатность и смерть 20-летней девушкиСмотреть фотографии
17:00
Работники МУП «Метроэлектротранс» дошли до главного прокурора областиСмотреть фотографии
16:48
В Волгограде 25 июня пустят ночную электричкуСмотреть фотографии
16:44
На Волгоградскую область надвигается сильный штормСмотреть фотографии
16:28
Для детей до 7 лет проезд в волгоградских электричках стал бесплатнымСмотреть фотографии
16:08
В селе под Волгоградом 56-летнего мужчину убило токомСмотреть фотографии
15:55
Жителя Волгограда выгнали из аквапарка из-за банального псориаза: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:27
Лестница есть, а тротуара нет: смотрим, как продвигается реконструкция площади Титова в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:34
За пьяную езду судимой волгоградке заменили условный срок колониейСмотреть фотографии
13:29
Андрей Бочаров встретился с представителями Узбекистана в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:24
Волгоградские депутаты примут участие в конференции ЮРПАСмотреть фотографии
12:19
Владелец «БлинБери» и «СушиВесла» распродает бизнес в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:12
В Волгограде пенсионера забили молотком и оставили умирать в квартиреСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде пассажир такси вытолкнул водителя и угнал машинуСмотреть фотографии
11:33
В Кировском районе Волгограда устраняют аварию на сетях водоснабженияСмотреть фотографии
11:21
Волгоградец нажил проблем после заказа секс-услуг у роботаСмотреть фотографии
11:13
«Ростелеком» перевел более 70 тысяч домохозяйств Волгоградской области с меди на оптикуСмотреть фотографии
11:11
В Волгограде водитель сбил 9-летнего мальчика и скрылсяСмотреть фотографии
10:57
В новом здании онкоцентра в Волгограде заработала детская поликлиникаСмотреть фотографии
10:35
Мэрию Волгограда обязали залатать ямы и установить освещение в поселке ГорьковскийСмотреть фотографии
10:27
Посетителей детской поликлиники № 6 в Волгограде вывели на улицуСмотреть фотографии
10:01
Производитель тротуарной плитки в Волгограде превратил овраг в свалкуСмотреть фотографии
09:32
В Волгограде назвали самые высокооплачиваемые вакансии июняСмотреть фотографии
09:30
На трассе Р-22 под Волгоградом дотла сгорела фураСмотреть фотографии
07:29
И грянет гром: в Волгограде и области ожидают грозы и туманСмотреть фотографии
07:16
В Волгограде зажгли тысячи свечей в память о ВОВ и в поддержку СВО: фоторепортажСмотреть фотографии
 