Андрей Бочаров встретился с представителями Узбекистана в Волгограде

советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым и Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в РФ Ботиржоном Асадовым. Как сообщает ИА

со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, главной темой обсуждения стали вопросы развития экономического и гуманитарного сотрудничества между регионом и Узбекистаном.

Губернатор Волгоградской области сегодня, 22 июня, провел встречу с«Высота 102»

Отметим, что встреча состоялась в День памяти и скорби, когда в России вспоминают жертв Великой Отечественной войны. Приветствуя коллег, Андрей Бочаров напомнил о помощи жителей Узбекистана в период войны.

– Во время Сталинградской битвы десятки тысяч жителей Узбекистана принимали участие в боях, защищая Сталинград и весь наш большой Советский Союз, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Волгоградский губернатор также вспомнил подвиг защитников Дома Павлова, среди которых были узбеки Ишбури Нурматов и Камалджон Тургунов, а также «Высоту 11 героев Востока» в Клетском районе, где интернациональный стрелковый взвод героически отбил и удержал стратегическую высоту. Во время Сталинградской битвы из Узбекистана на фронт шли поставки продовольствия, а после нее жители республики помогали восстанавливать город-герой.

– Мы посетили величайший комплекс Мамаев курган, отдали дань памяти героям, в том числе узбекам, которые внесли вклад в нашу общую Победу, – отметили в свою очередь делегаты. – Мы очень рады, что сегодня мы присутствуем в городе-герое Волгограде и встречаемся с Вами, Героем России.

По словам Бочарова, сегодня президенты обеих стран показывают пример, как необходимо взаимодействовать в сложных условиях.

– Несмотря на пандемию и другие вопросы, взаимодействие между нашими странами развивается. Я уверен, что отношения между Волгоградской областью и Узбекистаном будут также развиваться. Если посмотреть по итогам только первого квартала 2022 года, то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в 8 раз, а импорт — в 22 раза. Это серьезные показатели. И мы видим очень хорошую возможность для развития сотрудничества в экономической, гуманитарной, образовательной сферах.

В ходе визита в Волгоградскую область иностранная делегация планирует встречи с профильными комитетами администрации региона, ректорами вузов, в которых также обучаются граждане Узбекистана, а также с руководителями предприятий.

Узбекистан занимает шестое место среди 115 внешнеторговых партнеров Волгоградской области. С 2020 года более чем в три раза был наращен экспорт — до 109,3 млн долларов, почти вдвое увеличен объем импорта — до 1,4 млн долларов. В Узбекистан Волгоградская область экспортирует трубы, прокат черных металлов, химическую продукцию, шины, масла и жиры, корма для животных. Из республики в Волгоградскую область доставляют хлопок и текстильные изделия, фрукты и овощи. Внешнеторговую деятельность с Узбекистаном осуществляют порядка 60 волгоградских компаний.

Фото: администрация Волгоградской области