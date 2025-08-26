



Власти Волгограда планируют взять на карандаш скорость разрушения в областном центре аварийных домов. Муниципалитет объявил о поиске подрядчика, готового регулярно производить осмотры жилых объектов с доскональной фиксацией всех новых и ранее выявленных дефектов.

В перечень вошли 110 МКД. Подрядчику предстоит также оценить риски для жизни, здоровья и имущества жителей разрушающихся строений, а также выявлять необходимость незамедлительного переселения граждан.

Специалисты должны производить обследования в течение полугода не реже одного раза за три месяца и оперативно информировать мэрию обо всех выявленных повреждениях. Также эксперты должны составлять технические отчёты по каждому дому.

По итогу мониторинга инженерам предстоит сформировать рейтинг домов по степени технического износа с ранжированием от худшего к лучшему состоянию.

Отметим, на эти цели из бюджета выделено 6 млн рублей. Под надзором МКД будут находиться вплоть до 15 декабря 2025 года. Подрядчика отберут на следующей неделе по итогу открытого конкурса.