В Волгограде пенсионера забили молотком и оставили умирать в квартире

В Красноармейском районе Волгограда произошла жестокая расправа над 65-летним пенсионером. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчину избили трубой и молотком, а после оставили медленно умирать в собственной квартире.

— Следственный отдел по Красноармейскому району Волгограда СУ СКР по региону возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство, — сообщила информагентству официальный представитель волгоградского следкома Дарья Буянова. — Подозреваемый задержан. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 65-летний потерпевший имел заболевания в силу возраста, поэтому был вынужден жить вместе со своей сестрой и ее мужем. В ночь с 18 на 19 июня 2022 года в одной из квартир четырехэтажного дома № 4 по улице Брестской между мужчинами возник конфликт.

Подозреваемый на глазах у супруги начал избивать родственника металлической трубой. После фигурант дела схватился за молоток. Пенсионер получил множественные повреждения, в том числе черепно-мозговую травму. Потерпевший скончался на месте.

Ни сестра погибшего, ни ее супруг не вызвали скорую помощь и не сообщили в полицию. Муж и жена продолжили выпивать в этой же квартире. Полицейские узнали о произошедшем от соцработника, посетившего 20 июня квартиру для проверки условий жизни семьи. Ранее органами опеки у пары изъяли 12-летнего сына.

Санкция вменяемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Читайте также:

Под Волгоградом сын избил и бросил умирать своего 72-летнего отца

Волгоградка избила молотком и заживо закопала мать во дворе дома