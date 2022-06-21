В Волгограде из-за угроз эвакуируют Центральный суд

В Волгограде сегодня, 21 июня, эвакуирован Центральный районный суд. Как стало известно ИА «Высота 102», на месте работают оперативные службы.
— Поступило сообщение с угрозой минирования, — сообщили информагентству в экстренных службах региона.
В последнее время в Волгограде участились случаи ложного минирования. Неизвестные лица с определенной периодичностью дестабилизируют работу вузов, торговых центров, органов госвласти и инфраструктурных объектов Волгограда и области.
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