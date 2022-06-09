В Волгограде эвакуировали политехнический университет

В центре Волгограда студентов и преподавателей ВолгГТУ попросили на выход. Как сообщает ИА «Высота 102», на месте работают оперативные службы.

Очевидцы сообщают, что студенты стали собираться у центрального входа. По предварительным данным, в администрацию вуза поступили письма с угрозами. Информация уточняется в экстренных службах.

Ранее информагентство сообщало об эвакуации Волгоградского госуниверситета в Советском районе. Накануне были выведены на улицу постояльцы и персонал гостиницы «Интурист» из-за сообщения о минировании.

UPD: Как стало известно ИА «Высота 102», эвакуация затронула основной корпус ВолгГТУ по проспекту имени В. И. Ленина, 28. Помещения проверяются сотрудниками экстренных служб.

Фото: читатели ИА «Высота 102»

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