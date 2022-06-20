На юге Волгограда задержали браконьеров с сетями и лодкой









В Красноармейском районе Волгограда сотрудники ДПС задержали подозреваемых в браконьерстве местных жителей. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, в багажнике у волгоградцев обнаружили сети, лодку, удочки и рыбу частиковых пород.

- Для проверки документов был остановлен автомобиль ВАЗ-2115, - пояснили в пресс-службе МВД. – В машине находились 39-ий водитель и 51-летний пассажир. В ходе осмотра багажника были обнаружены запрещенные орудия лова и рыба частиковых пород.

Обоих мужчин доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Водитель и пассажир доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств, незаконный улов и орудия лова изъяты. По факту незаконного вылова водных биологических ресурсов проводится проверка.

Момент задержания сотрудники ДПС зафиксировали на видео.

- Меня задержали сотрудники ДПС за то, что в машине при осмотре они обнаружили рыболовные принадлежности – сетки, лодку, которые принадлежат моему знакомому, - признался один из подозреваемых.

Видео ГУ МВД России по Волгоградской области