Два дома сгорели в Советском районе Волгограда





Сегодня, 20 июня, пожарные потушили два дома в садовом товариществе «Нефтяник – 2» в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области, возгорание случилось около 14:20 на улице Джамбулы Джабаева.

- На место пожара выехали расчеты 4-ой пожарно-спасательной части, огонь был ликвидирован в 16:19, - пояснили спасатели. – Возгорание произошло в двух домах площадью 4 на 5 метров. Общая площадь составила около 40 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.