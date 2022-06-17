Экономика 17.06.2022 14:28 Новости компаний
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17.06.2022 14:28 Новости компаний
Самое мощное оружие США, позволяющее им доминировать и пугать другие страны, – это доллар, и у России нет другого выбора, кроме как идти по пути дедолларизации. Такое заявление сделал глава ВТБ Андрей Костин, выступая на сессии в рамках ПМЭФ "Новые реалии нового мира: игра без правил?", организованной при поддержке банка ВТБ.
-Один путь у нас – дедолларизация... У нас нет другого выбора. Нам жизненно важно развить альтернативные каналы расчетов международных. А это, конечно, расчеты в национальных валютах, - заявил он.
Костин добавил, что доллар, конечно, универсальный и удобный способ расчетов, но он превратился в оружие.
-У нас нет другого выбора, когда расчётная единица становится оружием. А я убежден, видя, как ведут себя многие наши, даже дружественные партнёры, они боятся не ядерного арсенала в Соединенных Штатах, и не военной мощи, и даже не экономической. Они боятся одного – быть отключёнными от доллара. Это самое мощное оружие, которое имеют Соединенные Штаты, которое позволяет им доминировать и пугать сегодня всех именно этим, - сказал президент ВТБ.
Помощник президента Максим Орешкин, продолжая мысль Костина подчеркнул, что доллар превратился в наркотик, на который подсадили весь мир. «Я бы сказал, что доллар — это не оружие. Это наркотик, на который подсадили весь мир с точки зрения расчетов, обслуживания банковской системы и так далее. Конечно, отказ от наркотика — это непростая история. Но осознание того, что это наркотик, а не благо, оно в мире сейчас растет, в большей части этого мира», — сказал Орешкин.
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