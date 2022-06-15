В Волгограде на дачном участке нашли два трупа

В Дзержинском районе Волгограда обнаружены тела мужчины и женщины. Как сообщает ИА «Высота 102», трупы обнаружили на дачном участке в садоводческом товариществе «Любитель».
— Организована процессуальная проверка, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Тела без телесных повреждений и признаков насильственной смерти.
Известно, что тела обнаружила соседка по дачному участку. Мужчина и женщина лежали в шалаше, изготовленном из кусков брезента, закрепленных между деревьями. Погибшим на вид 40-45 лет.
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