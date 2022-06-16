Банк «Открытие» снизит ставки по классическим ипотечным программам

Экономика 16.06.2022 13:34 Новости компаний
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16.06.2022 13:34 Новости компаний
Банк «Открытие» четвертый раз подряд снижает ставки по классическим программам ипотеки. С 17 июня оформить ипотечный кредит на вторичном рынке и в новостройке можно по ставке от 9,99%* годовых.
Снижение по классическим программам составит 0,8 процентных пункта. Минимальная ставка будет установлена на уровне 9,99% как для вторичного рынка, так и для классических новостроек.
Заемщики, получившие одобрение кредитных заявок по ранее действующим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях.
Первоначальный взнос по всем программам от 10%, максимальная сумма кредита – 50 млн рублей, срок кредитования – до 30 лет.
С полными условиями и ставками по ипотечным программам можно ознакомиться на сайте банка.
*при крупном чеке и первоначальном взносе 50%.
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