Под Волгоградом пенсионер проломил череп при падении на даче

В Волгограде в реанимации скончался 67-летний житель Кировского района. Как стало известно ИА «Высота 102», мужчина получил тяжелую травму на собственной даче.
— Пациент скончался 11 июня в отделении реанимации больницы № 15, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах. — Мужчина получил перелом основания и свода черепа.
Известно, что волгоградец травмировался на собственной даче в садоводческом товариществе «Экспресс» в Городищенском районе. Пенсионер ремонтировал крышу дачного дома и упал с высоты.
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