Обстоятельства смерти еще одного дачника выясняют в Волгограде

В Волгограде следователями проводится проверка по факту смерти на дачном участке 49-летнего мужчины. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, мужчина скончался до приезда врачей на 4-й улице СНТ «Машстрой» накануне.

– Днем 16 мая житель Волгограда с женой находился на даче, при этом, обрезая ветви деревьев мужчина стоял на лестнице, прислоненной к дереву, – рассказала Буянова информагентству. – В присутствии жены он упал с лестницы, ударившись головой о деревянный стол. Жена вызвала бригаду скорой помощи, однако мужчина скончался до приезда врачей.

Согласно предварительным данным, смерть наступила в результат полученной при падении черепно-мозговой травмы. Организована проверка.

Накануне ИА «Высота 102» сообщало о гибели на даче пожилого мужчины. В результате разгерметизации баллона, который волгоградец использовал для опрыскивания растений, ему пробило голову отлетевшей деталью.