В гаражном кооперативе в Волгограде сгорели три машины









В Дзержинском районе Волгограда накануне сгорели три автомобиля. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области. Происшествие случилось в одном из гаражных кооперативов около четырех часов дня.





Три машины «ВАЗ 2110», «ВАЗ 2110» и «ВАЗ 2107» сгорели дотла. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.