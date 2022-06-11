







В Краснооктябрьском районе Волгограда коммунальщики навели идеальную чистоту на месте свалки, с которой они долго не могли справиться. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, еще позавчера жители частного сектора на ул. Титова были недовольны качеством уборки этой свалки.







По мнению жителей, коммунальщики сделали это спустя рукава – часть веток убрали, а часть – оставили. К тому же на месте свалки остались горы опилок. Горожане невесело шутили, что этот подарочек им оставили в качестве удобрения для рассады.















Однако накануне волгоградцы увидели уже совсем другие картины.





- Такой чистоты мы не видели с прошлого года, - констатируют ошеломленные жители. – Ни веточки, ни палочки – мы просто глазам своим не верим. Ведь, получается, могут же, если захотят!











