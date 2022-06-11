Экология

«Такого порядка с прошлого года не видели»: в Волгограде знаменитую свалку зачистили до веточки

Экология 11.06.2022 09:22
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11.06.2022 09:22



В Краснооктябрьском районе Волгограда коммунальщики навели идеальную чистоту на месте свалки, с которой они долго не могли справиться. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, еще позавчера жители частного сектора на ул. Титова были недовольны качеством уборки этой свалки.

По мнению жителей, коммунальщики сделали это спустя рукава – часть веток убрали, а часть – оставили. К тому же на месте свалки остались горы опилок. Горожане невесело шутили, что этот подарочек им оставили в качестве удобрения для рассады.



Однако накануне  волгоградцы увидели уже совсем другие картины.

- Такой чистоты мы не видели с прошлого года, - констатируют ошеломленные жители. – Ни веточки, ни палочки – мы просто глазам своим не верим. Ведь, получается, могут же, если захотят!



Напомним, об этом свалке около дома №116 по ул. Титова ИА «Высота 102» сообщало неоднократно. Понадобились «титанические» усилия для того, чтобы избавить местных жителей от неприятного пейзажа, который они вынуждены были созерцать более полугода, и реальной опасности - мусор здесь горел уже дважды.







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