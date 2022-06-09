«Она уже два раза горела»: коммунальщики показали волгоградцам, что умеют убирать свалки

После серии публикаций ИА «Высота 102» коммунальщики убрали горы сухих веток в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщает, корреспондент информагентства, жители домов по улице Титова, 116 всерьез опасались возгорания сухого мусора, но и приезду техники сегодня были очень удивлены.





Местные жители рассказывают, что с вывозом мусора именно с этой площадки проблемы были всегда. Весной горы сухих веток росли, как грибы после дождя. Еще в апреле горожан вынудили обратиться за помощью к журналистам, чтобы привлечь к своей проблеме внимание чиновников и коммунальных служб.





Александр вспоминает и о двух сильных пожарах. Оба раза, говорит он, лишь чудом удалось избежать жертв.

— Ветки накидывают жители других домов. Они к нам сверху спускаются — это единственная площадка на несколько улиц, — рассказывает Александр. — В этом году коммунальные машины здесь увидел первый раз. По уборке бака вопросов нет, а вот ветки… Сами видите какая жара. Рядом дома, трава сухая. Не дай бог загорится еще раз.





Местный житель уточняет, что обращался с жалобами в районную администрацию.

— Мне пришел ответ, что во втором квартале уберут. Ну, вот видимо и приехали сегодня, — улыбается волгоградец.

Представитель администрации района Ирина Ерохина посетовала, что ветки складируют сами горожане.

— Данная территория захламлялась длительное время растительными отходами, которые к сожалению не являются теми отходами, которые имеет право вывозить регоператор «Ситиматик-Волгоград». Таким образом, все древесные отходы являются несанкционированными, — рассказала чиновница. — Для их вывоза жителям требуется нанимать специализированную организацию. Администрация совместно с МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района» на постоянной основе ведет проверку контейнерных площадок по наличию древесных отходов и также строительного мусора. Данные площадки планомерно зачищаются.

Подробности — в видеосюжете ИА «Высота 102».

Тем временем губернатор Волгоградской области потребовал от глав муниципалитетов наведения порядка на улицах. В условиях высокой пожароопасности уборка сухой травы, веток и отходов – первостепенная задача чиновников.

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