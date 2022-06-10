Накануне на улице Титова, 116 коммунальщики вместе с представителем администрации Краснооктябрьского района Волгограда бодро рапортовали о вывозе сухих веток. Как стало известно ИА «Высота 102», как только журналисты покинули частный сектор, работы стали потихоньку сворачивать.





В редакцию информагентства попали фотографии после торжественной уборки, снятые вечером 9 июня, а также свежие утренние снимки. Хоть веток и стало меньше, но проблема так и не решилась. На земле можно заметить гору опилок — видимо чиновники бесплатно выделили местным жителям один из компонентов смеси для защиты рассады.

— Как вы уехали, прошло полчаса, может быть час. Слышу — стало тихо на улице. Смотрю, а там и нет никого. Ветки оставили, опилки не убрали, еще какой-то мусор. Видно рано мы обрадовались, — поделился с информагентством местный житель, пожелавший остаться анонимным.





Горожане, проживающие в этом «частнике», сообщали, что с вывозом мусора здесь всегда были проблемы. Весной горы сухих веток росли, как грибы после дождя. Еще в апреле волгоградцев просто вынудили обратиться за помощью к журналистам, чтобы привлечь к своей проблеме внимание чиновников и коммунальных служб. Один из местных, представившийся Александром, вспоминает о двух сильных пожарах. Оба раза, добавляет мужчина, жертв удалось избежать лишь чудом.

Глава Волгоградской области потребовал от глав муниципалитетов навести порядок на улицах. В условиях высокой пожароопасности уборка сухой травы, веток и отходов — первостепенная задача чиновников.

ИА «Высота 102» направило запрос в администрацию Волгограда с просьбой прояснить ситуацию.

Фото: читатели ИА «Высота 102»

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