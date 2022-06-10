Общество

«Оставили на рассаду?»: волгоградцы показали результат уборки на улице Титова

Общество 10.06.2022 09:37
0
10.06.2022 09:37


Накануне на улице Титова, 116 коммунальщики вместе с представителем администрации Краснооктябрьского района Волгограда бодро рапортовали о вывозе сухих веток. Как стало известно ИА «Высота 102», как только журналисты покинули частный сектор, работы стали потихоньку сворачивать.  


В редакцию информагентства попали фотографии после торжественной уборки, снятые вечером 9 июня, а также свежие утренние снимки. Хоть веток и стало меньше, но проблема так и не решилась. На земле можно заметить гору опилок — видимо чиновники бесплатно выделили местным жителям один из компонентов смеси для защиты рассады.

— Как вы уехали, прошло полчаса, может быть час. Слышу — стало тихо на улице. Смотрю, а там и нет никого. Ветки оставили, опилки не убрали, еще какой-то мусор. Видно рано мы обрадовались, — поделился с информагентством местный житель, пожелавший остаться анонимным. 


Горожане, проживающие в этом «частнике», сообщали, что с вывозом мусора здесь всегда были проблемы. Весной горы сухих веток росли, как грибы после дождя. Еще в апреле волгоградцев просто вынудили обратиться за помощью к журналистам, чтобы привлечь к своей проблеме внимание чиновников и коммунальных служб. Один из местных, представившийся Александром, вспоминает о двух сильных пожарах. Оба раза, добавляет мужчина, жертв удалось избежать лишь чудом.

Глава Волгоградской области потребовал от глав муниципалитетов навести порядок на улицах. В условиях высокой пожароопасности уборка сухой травы, веток и отходов — первостепенная задача чиновников. 

ИА «Высота 102» направило запрос в администрацию Волгограда с просьбой прояснить ситуацию. 

Фото: читатели ИА «Высота 102»

Читайте также: 

«Она уже два раза горела»: коммунальщики показали волгоградцам, что умеют убирать свалки 

Сквозь дебри к дому: частный сектор Волгограда стремительно превращается в «пороховую бочку» 

«Вся надежда на суд»: север Волгограда рискует стать очагом страшных пожаров  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
10.06.2022 11:15
Общество 10.06.2022 11:15
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2022 11:02
Общество 10.06.2022 11:02
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2022 09:24
Общество 10.06.2022 09:24
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2022 08:17
Общество 10.06.2022 08:17
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2022 07:22
Общество 10.06.2022 07:22
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2022 20:25
Общество 09.06.2022 20:25
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2022 19:44
Общество 09.06.2022 19:44
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2022 19:04
Общество 09.06.2022 19:04
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2022 18:35
Общество 09.06.2022 18:35
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2022 17:30
Общество 09.06.2022 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2022 17:13
Общество 09.06.2022 17:13
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2022 16:52
Общество 09.06.2022 16:52
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2022 16:21
Общество 09.06.2022 16:21
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2022 15:48
Общество 09.06.2022 15:48
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.06.2022 15:22
Общество 09.06.2022 15:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:33
Жителям Волгоградской области запретили ходить в лесСмотреть фотографии
11:15
Росстат зафиксировал снижение зарплат волгоградских бюджетников в 2022 годуСмотреть фотографии
11:04
Пассажирка получила сложный перелом в аварии с автобусом № 88: видео ДТПСмотреть фотографии
11:02
В Волгограде завели дело о самоуправстве за нарушение моратория на проверки бизнесаСмотреть фотографии
10:32
Под Волгоградом нашли тело пропавшего два месяца назад рыбакаСмотреть фотографии
10:04
В Волжском скончался покалеченный в аварии 20-летний пешеходСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде растет конкуренция за рабочие местаСмотреть фотографии
09:37
«Оставили на рассаду?»: волгоградцы показали результат уборки на улице ТитоваСмотреть фотографии
09:26
В Волгоградской области осудят отца за смерть дочки в коляскеСмотреть фотографии
09:24
В Волгограде в День России ударят в колоколаСмотреть фотографии
08:28
Волгоградские газовики посетили производственную площадку «Группы ПОЛИПЛАСТИК»Смотреть фотографии
08:17
Открытие пляжа в Волжском отметят вечеринкойСмотреть фотографии
07:22
Роспотебнадзор предупредил волгоградцев о риске ЭВИСмотреть фотографии
23:09
Массовое ДТП под Волгоградом: 82-летний водитель «шестерки» вылетел на встречкуСмотреть фотографии
22:37
Три района в Волгограде 10 июня оставят без светаСмотреть фотографии
20:39
В Волгограде десятиклассник погиб при падении с высоты 16 этажаСмотреть фотографии
20:25
«Здесь еще гореть и гореть»: фотограф снял заброшенную военчасть в Волгограде, где случился пожарСмотреть фотографии
20:23
Волгоградским ярмаркам и торговым павильонам облегчили работуСмотреть фотографии
19:44
В Волгоградской области скорректирована величина родительской платы за детсадСмотреть фотографии
19:04
Расстрелявший подростков из ружья волгоградец отделался условным срокомСмотреть фотографии
18:35
В Волгограде из списка Росстата подорожала половина продуктовСмотреть фотографии
17:47
Троих депутатов Волгоградской облдумы в сентябре будут выбирать три дняСмотреть фотографии
17:30
Имя Героя России Вадима Герасимова увековечили в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:13
Матвиенко вручила «Меч Победы» главе города Калач-на-ДонуСмотреть фотографии
16:52
«Она уже два раза горела»: коммунальщики показали волгоградцам, что умеют убирать свалкиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:21
Дети важнее: волгоградских учителей освободят от ненужных отчетовСмотреть фотографии
16:20
СК опубликовал видео с места убийства владельца волгоградского зернохранилищаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:59
В проекты АПК Волгоградской области влили 1,7 млрд рублейСмотреть фотографии
15:48
Число участников стипендиальной программы РУСАЛа выросло в 2 разаСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде 15-летний школьник упал с тарзанки в озеро и утонулСмотреть фотографии
 