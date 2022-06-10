Экология

Волжская ГЭС вдвое увеличит сбросы воды по приказу Росводресурсов

Экология 10.06.2022 13:04
0
10.06.2022 13:04



Сбросные расходы Волжской ГЭС с 11 по 20 июня текущего года составят 9000 - 10000 куб.м/с. Как сообщили в Росводресурсы РФ, такое решение принято в связи со складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановкой на заседании Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.
Напомним, что до 10 июня сбросные расходы Волжской ГЭС составляли 5500 ± 200 куб.м/с. 
Конкретные причины увеличения сброса воды не указываются.
Принятые ранее изменения были вызваны повышенным притоком на Каме, а также интенсивностью заполнения свободной ёмкости Куйбышевского водохранилища.
Волжская ГЭС - самая крупная гидравлическая электростанция Волжско-Камского каскада ГЭС и Европы. Ее установленная мощность составляет 2734 МВт (2,7 ГВт). Среднегодовая выработка электроэнергии - 11,1 млрд кВт/ч.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Экология
10.06.2022 11:33
Экология 10.06.2022 11:33
Комментарии

0
Далее
Экология
08.06.2022 13:14
Экология 08.06.2022 13:14
Комментарии

0
Далее
Экология
08.06.2022 06:04
Экология 08.06.2022 06:04
Комментарии

0
Далее
Экология
06.06.2022 19:35
Экология 06.06.2022 19:35
Комментарии

0
Далее
Экология
05.06.2022 18:55
Экология 05.06.2022 18:55
Комментарии

0
Далее
Экология
03.06.2022 20:00
Экология 03.06.2022 20:00
Комментарии

0
Далее
Экология
02.06.2022 19:50
Экология 02.06.2022 19:50
Комментарии

0
Далее
Экология
02.06.2022 10:46
Экология 02.06.2022 10:46
Комментарии

0
Далее
Экология
28.05.2022 16:41
Экология 28.05.2022 16:41
Комментарии

0
Далее
Экология
28.05.2022 07:54
Экология 28.05.2022 07:54
Комментарии

0
Далее
Экология
27.05.2022 17:26
Экология 27.05.2022 17:26
Комментарии

0
Далее
Экология
22.05.2022 14:01
Экология 22.05.2022 14:01
Комментарии

0
Далее
Экология
22.05.2022 08:24
Экология 22.05.2022 08:24
Комментарии

0
Далее
Экология
20.05.2022 11:44
Экология 20.05.2022 11:44
Комментарии

0
Далее
Экология
19.05.2022 07:48
Экология 19.05.2022 07:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:40
В Волгоградской области старика лишили пенсии за фейковый долг по мусоруСмотреть фотографии
15:30
Теперь без шансов: волгоградский «Ротор» отправлен в ФНЛ-2Смотреть фотографии
15:16
Бочаров наградил волгоградских врачей за борьбу с COVID-19Смотреть фотографии
14:55
Вандалы сломали фигуры ослика и «смешарика» в сквере ВолгоградаСмотреть фотографии
14:54
«Увозили – был без сознания»: в Волгограде до смерти забили мужчину за попытку изнасилования школьницыСмотреть фотографии
14:33
Водный оазис с островами появится в июле в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:56
«Волгоград Арену» зарезервировал для матчей клуб из РПЛ «Факел»Смотреть фотографии
13:55
В Волгограде открыли почетную доску в честь участника спецоперации Дмитрия ЛитвиноваСмотреть фотографии
13:04
Волжская ГЭС вдвое увеличит сбросы воды по приказу РосводресурсовСмотреть фотографии
12:40
«РТК-Солар» поднимет вопросы кибербезопасности на ПМЭФ-2022Смотреть фотографии
12:33
Волжанин пришел к брату и погиб, выпав из его квартирыСмотреть фотографии
12:00
В России могут запретить рекламу на иностранных языкахСмотреть фотографии
11:33
Жителям Волгоградской области запретили ходить в лесСмотреть фотографии
11:15
Росстат зафиксировал снижение зарплат волгоградских бюджетников в 2022 годуСмотреть фотографии
11:04
Пассажирка получила сложный перелом в аварии с автобусом № 88: видео ДТПСмотреть фотографии
11:02
В Волгограде завели дело о самоуправстве за нарушение моратория на проверки бизнесаСмотреть фотографии
10:32
Под Волгоградом нашли тело пропавшего два месяца назад рыбакаСмотреть фотографии
10:04
В Волжском скончался покалеченный в аварии 20-летний пешеходСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде растет конкуренция за рабочие местаСмотреть фотографии
09:37
«Оставили на рассаду?»: волгоградцы показали результат уборки на улице ТитоваСмотреть фотографии
09:26
В Волгоградской области осудят отца за смерть дочки в коляскеСмотреть фотографии
09:24
В Волгограде в День России ударят в колоколаСмотреть фотографии
08:28
Волгоградские газовики посетили производственную площадку «Группы ПОЛИПЛАСТИК»Смотреть фотографии
08:17
Открытие пляжа в Волжском отметят вечеринкойСмотреть фотографии
07:22
Роспотебнадзор предупредил волгоградцев о риске ЭВИСмотреть фотографии
23:09
Массовое ДТП под Волгоградом: 82-летний водитель «шестерки» вылетел на встречкуСмотреть фотографии
22:37
Три района в Волгограде 10 июня оставят без светаСмотреть фотографии
20:39
В Волгограде десятиклассник погиб при падении с высоты 16 этажаСмотреть фотографии
20:25
«Здесь еще гореть и гореть»: фотограф снял заброшенную военчасть в Волгограде, где случился пожарСмотреть фотографии
20:23
Волгоградским ярмаркам и торговым павильонам облегчили работуСмотреть фотографии
 