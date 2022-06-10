Волжская ГЭС вдвое увеличит сбросы воды по приказу Росводресурсов

Экология 10.06.2022 13:04
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10.06.2022 13:04
Сбросные расходы Волжской ГЭС с 11 по 20 июня текущего года составят 9000 - 10000 куб.м/с. Как сообщили в Росводресурсы РФ, такое решение принято в связи со складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановкой на заседании Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.
Напомним, что до 10 июня сбросные расходы Волжской ГЭС составляли 5500 ± 200 куб.м/с.
Конкретные причины увеличения сброса воды не указываются.
Принятые ранее изменения были вызваны повышенным притоком на Каме, а также интенсивностью заполнения свободной ёмкости Куйбышевского водохранилища.
Волжская ГЭС - самая крупная гидравлическая электростанция Волжско-Камского каскада ГЭС и Европы. Ее установленная мощность составляет 2734 МВт (2,7 ГВт). Среднегодовая выработка электроэнергии - 11,1 млрд кВт/ч.
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