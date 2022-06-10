Экономика

Ставка по кредиту наличными в банке «Открытие» – опять 5,5%

Экономика 10.06.2022 13:10 Новости компаний
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10.06.2022 13:10 Новости компаний


Банк «Открытие» вновь улучшил условия по кредиту наличными и теперь клиенты могут оформить его по ставке от 5,5%* годовых. Это самая выгодная ставка с начала текущего года, ее уровень фактически вернулся к значениям начала 2021 года.

Уже сегодня клиенты могут оформить кредит на любые цели в «Открытии» по сниженной ставке.

Последовательное улучшение условий по кредиту наличными существенно повысило интерес клиентов банка к потребительскому кредитованию. За май по сравнению с апрелем спрос на кредиты вырос на 30%, а выдачи увеличились вдвое.

— Мы не только с опережением снижаем ставки, но и упрощаем пути получения кредита, чтобы сделать обслуживание в банке максимально простым и комфортным. Оформить кредит клиенты могут в мобильном приложении, интернет-банке, а также на сайте или в офисе «Открытия», — отметил Михаил Чамров, лидер трайба «Необеспеченное кредитование» банка «Открытие».

Максимальная сумма кредита наличными в банке «Открытие» — 5 млн рублей, срок кредитования — до 5 лет. Подать заявку на кредит можно в офисе «Открытия» и онлайн, решение банк примет за 3 минуты.
Оформить кредит и ознакомиться со всеми условиями можно на сайте банка. 

*с учетом страхования

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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