В Волгоградской области гуляют три вируса









Заболеваемость острыми респираторными заболеваниями в Волгоградской области снизилась еще на 9,3%. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, на 10 тысяч населения этот показатель составляет почти 30 случаев.





Заболеваемость ниже недельного эпидемического порога на 42% и не превышает среднемноголетний уровень для данного периода года.





По результатам вирусологического мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов среди лиц с признаками ОРВИ определяются вирусы не гриппозной этиологии – парагрипп, риновирус и аденовирус.



