В Волгоградской области гуляют три вируса

Здравоохранение 07.06.2022 15:09
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07.06.2022 15:09
Заболеваемость острыми респираторными заболеваниями в Волгоградской области снизилась еще на 9,3%. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, на 10 тысяч населения этот показатель составляет почти 30 случаев.
Заболеваемость ниже недельного эпидемического порога на 42% и не превышает среднемноголетний уровень для данного периода года.
По результатам вирусологического мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов среди лиц с признаками ОРВИ определяются вирусы не гриппозной этиологии – парагрипп, риновирус и аденовирус.
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