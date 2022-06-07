СК возбудил дело после смерти 4-летнего мальчика под Волгоградом

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 4-летнего мальчика в пожаре в рабочем поселке Елань. Как сообщает ИА «Высота 102», родители оставили малолетнего ребенка одного и ушли по своим делам.

— Жирновский межрайонный следственный отдел СУ СКР по региону возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела 4-летнего ребенка при тушении пожара, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности, — прокомментировала информагентству официальный представитель волгоградского следкома Дарья Буянова.

По версии следствия, накануне вечером мать и отец оставили 4-летнего мальчика одного, и ушли из дома по своим делам. Около 20.00 соседи заметили дым и позвонили в МЧС. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили ребенка в бессознательном состоянии. Несмотря на предпринятые медиками реанимационные мероприятия малолетний скончался.

— Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, — добавили в региональном СУ СК России. — Назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование продолжается.

В ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили, что в рабочем поселке Елань огонь уничтожал деревянный дом площадью 60 квадратных метров. Расчеты 37-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 01.30.

Читайте также:

Под Волгоградом при пожаре погиб 4-летний ребенок