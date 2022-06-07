Происшествия

Под Волгоградом при пожаре погиб 4-летний ребенок

Происшествия 07.06.2022 08:23
0
07.06.2022 08:23


В Еланском районе Волгоградской области в ночном пожаре погиб малолетний ребенок. Как стало известно ИА «Высота 102», 4-летний малыш отравился угарным газом.

— Организована проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова. — Выясняются все обстоятельства произошедшего. 

Трагический инцидент произошел ночью примерно в 00.25. Загорелся одноэтажный дом в рабочем поселке Елань. Спасатели в ходе тушения пожара обнаружили ребенка, который скончался до приезда экипажа скорой помощи.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Читайте также:

В квартире на юге Волгограда нашли мертвым 10-летнего школьника 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Происшествия
07.06.2022 10:07
Происшествия 07.06.2022 10:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.06.2022 20:56
Происшествия 06.06.2022 20:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.06.2022 18:10
Происшествия 06.06.2022 18:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.06.2022 17:53
Происшествия 06.06.2022 17:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.06.2022 11:58
Происшествия 06.06.2022 11:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.06.2022 11:13
Происшествия 06.06.2022 11:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.06.2022 11:10
Происшествия 06.06.2022 11:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.06.2022 09:39
Происшествия 06.06.2022 09:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.06.2022 10:37
Происшествия 05.06.2022 10:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.06.2022 10:26
Происшествия 05.06.2022 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.06.2022 09:32
Происшествия 05.06.2022 09:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.06.2022 23:29
Происшествия 04.06.2022 23:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.06.2022 19:02
Происшествия 04.06.2022 19:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.06.2022 17:41
Происшествия 04.06.2022 17:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.06.2022 16:28
Происшествия 04.06.2022 16:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:07
В Волгоградской области водитель иномарки погиб в ДТП с деревомСмотреть фотографии
09:31
В Волгоградской области вырос спрос на рабочихСмотреть фотографии
09:19
СК возбудил дело после смерти 4-летнего мальчика под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:30
Житель Волгоградской области пытался устроиться в полицию с поддельным дипломомСмотреть фотографии
08:23
Под Волгоградом при пожаре погиб 4-летний ребенокСмотреть фотографии
22:58
7 июня энергетики обесточат дома в 7 районах ВолгоградаСмотреть фотографии
22:11
По делу волгоградского генерала Музраева выступят 5 свидетелейСмотреть фотографии
20:56
В Волгограде из автобуса № 77 экстренно госпитализировали подросткаСмотреть фотографии
20:12
«Град пробивал теплицы»: жители Волгоградской области подсчитывают ущерб от стихииСмотреть фотографии
19:35
«А вы их битумом пробовали?»: в Волгоградской области рядом с жилым сектором возводят асфальтовый заводСмотреть фотографииCмотреть видео
19:32
В Волгограде закрывается первый ковидарий на базе больницы № 5Смотреть фотографии
19:10
Что-то не сходится: 70% опрошенных волгоградцев опровергли данные Росстата по зарплатамСмотреть фотографии
18:20
В Волгограде бизнесмен два года «водил за нос» налоговуюСмотреть фотографии
18:10
В Волгограде мужчина вскрыл Красное&Белое парой бутылок игристого – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:53
В Волгоградской области у раненой собаки случайно обнаружили бешенствоСмотреть фотографии
17:15
Все вопросы к РПН: в мэрии не готовы назвать места для пляжного отдыха волгоградцевСмотреть фотографии
17:08
Волгоградских ветеранов ВОВ бесплатно будет катать на такси «Яндекс»Смотреть фотографии
16:47
Международное издание включило волгоградский музей-заповедник в топ-10 музеев РоссииСмотреть фотографии
15:58
«Вся надежда на суд»: север Волгограда рискует стать очагом страшных пожаровСмотреть фотографииCмотреть видео
15:41
Суды Волгоградской области вновь открыли для журналистовСмотреть фотографии
15:15
Танцевальные баттлы, концерты и салют: куда сходить и что посмотреть в Волгограде на День РоссииСмотреть фотографии
14:29
Волгоградских чиновников заставили взяться за головы и дорогиСмотреть фотографии
14:01
«Следить надо было лучше»: пенсионерка, забившая зверски хаски под Волгоградом, получила 3 года условноСмотреть фотографии
13:59
Банк Уралсиб снизил ставки по кредитам для малого бизнесаСмотреть фотографии
13:51
В Волгоградской области ищут пропавшего 9 мая мужчинуСмотреть фотографии
12:44
В лобовом ДТП с рейсовым автобусом погиб 38-летний волгоградецСмотреть фотографии
12:33
В Волгограде жительница Москвы ответит за гибель семьи в дорожной аварииСмотреть фотографии
12:20
Опубликовано 10-минутное видео мощного потопа под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:58
В ГУ МВД рассказали о задержании мужчин с оружием возле школы ВолгоградаСмотреть фотографии
11:45
Стали известны подробности о доходах депутатов Волжской гордумыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 