Под Волгоградом при пожаре погиб 4-летний ребенок

В Еланском районе Волгоградской области в ночном пожаре погиб малолетний ребенок. Как стало известно ИА «Высота 102», 4-летний малыш отравился угарным газом.
— Организована проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова. — Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Трагический инцидент произошел ночью примерно в 00.25. Загорелся одноэтажный дом в рабочем поселке Елань. Спасатели в ходе тушения пожара обнаружили ребенка, который скончался до приезда экипажа скорой помощи.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области
Читайте также:
В квартире на юге Волгограда нашли мертвым 10-летнего школьника