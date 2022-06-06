Руководители школ и детских садов Центрального района Волгограда опубликовали сведения о доходах за 2021 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на обнародованную информацию, самый высокий доход задекларировала директор школы №81 Елена Пономарева – 1 миллион 750 тысяч рублей. На втором месте по этому показателю оказалась Лариса Тропкина, директор лицея №5 – 1, 676 миллиона рублей. И замыкает тройку лидеров по уровню доходов Лариса Гриценко, которая руководит гимназией №3 – 1,452 миллиона.

Среди заведующих детскими садами Центрального района самый высокий доход оказался у Людмилы Матрениной, заведующей детским садом №100 – 959 тысячи, на втором месте расположилась Любовь Кашина, которая руководит детским садом №328 – 919 тысяч. Почти столько же задекларировала директор центра развития ребенка №2 Наталья Обухова. Татьяна Расщепкина, заведующая детским садом №307 задекларировала доход в размере 793 тысячи.

Доходы других руководителей общеобразовательных учреждений Центрального района Волгограда сложились так:



Директор гимназии №1 Николай Цыбанев – 1,292 миллиона.

Директор школы № 6 Анна Гаврилова – 1,257 миллиона.

Директор школы №7 Наталья Масленникова – 714 тысяч.

Директор школы №10 Дмитрий Бесов – 1,115 миллиона.

Директор школы №19 Сергей Сорокин – 1,250 миллиона.

Директор школы №44 Ирина Комиссарова – 1,283 миллиона.

Директор школы №83 – Алевтина Добрынина – 1,156 миллиона.

Директор школы №84 Сергей Деточенко – 864 тысячи.

Директор МОУ «Центр «Качинец» Виталий Сахаров – 477 тысячи рублей.





Доходы заведующих дошкольным учреждениями Центрального района:

Заведующая детским садом №38 Светлана Егоркина – 692 тысячи.

Заведующая детским садом №37 Лариса Трапезникова – 585 тысяч.

Заведующая детским садом №47 Елена Сычева – 740 тысяч.

Заведующая детским садом №47 Нина Федина – 596 тысяч.

Заведующая детским садом № 53 Ирина Третьяк – 440 тысяч.

Заведующая детским садом № 71 Марина Переходова – 610 тысяч.

Заведующая детским садом №95 Надежда Полуосьмак – 832 тысячи.

Заведующая детским садом №97 Ирина Ляшенко – 713 тысячи.

Заведующая детским садом №153 Людмила Гудзь – 707 тысячи.

Заведующая детским садом №189 Ольга Кириличева – 790 тысяч.

Заведующая детским садом №198 Виктория Салаутина – 602 тысячи.

Заведующая детским садом №208 Елена Никитина – 521 тысяча.

Заведующая детским садом №224 Наталия Чурюмова – 680 тысяч.

Заведующая детским садом №297 Светлана Хаустова – 495 тысяч.

Заведующая детским садом №315 Анастасия Вязьмина – 711 тысяч.

Заведующая детским садом № 356 Елена Копенская – 591 тысяча.