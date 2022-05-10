Борьба с коррупцией

Директора школ Красноармейского района Волгограда обнародовали свои зарплаты

Борьба с коррупцией 10.05.2022 08:33
10.05.2022 08:33


Самым высокооплачиваемым директором школы в Красноармейском районе стала Наталия Побединская. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные, опубликованные департаментом образования администрации Волгограда, руководитель школы №125  в прошлом году зарабатывала ежемесячно 116 тысяч рублей. Меньше всего получала директор школы №79 Марина Арисенко – 45,6 тысячи рублей.
Татьяна Кузьмина, директор гимназии №2, получала в 2021 году в среднем 90243 рубля, Вера Арефьева, директор гимназии №6 – 106980 рублей, директор гимназии № 7 Людмила Кафтина – 63600 рублей, директор гимназии №8 Лариса Алещенко – 88700 рублей.
Руководитель лицея №1 Людмила Звонникова раскрыла заработок в размере 90,8 тысячи рублей. Валентина Сушкова, директор лицея №4, зарабатывала в прошлом году 79,4 тысячи рублей. Сергей Павлык, директор школы №31, получал в среднем 82,5 тысячи рублей, Елена Бунина, директор школы №64 – 81 тысячу рублей.
Директор школы №117 Ирина Клачкова получала в месяц 86,7 тысячи рублей, руководитель школы №120 Иван Алещенко – 82,3 тысячи рублей, директор школы № 118 Вадим Носачев – 68,8 тысячи рублей, директор школы №124 Светлана Акимова – 63,9 тысячи рублей, директор школы №134 Елена Шведова – 78,1 тысячу рублей.
Заработок директора школы №38 Тамары Журбы составлял в 2021 году 53,5 тысячи рублей, директора школы №60 Ляны Бородиновой - 66,7 тысячи рублей, директора школы №62 Сергея Камышева – 64 тысячи рублей, директора школы №113 Ирины Каданцевой – 56,4 тысячи рублей, директора школы №115 Владимира Бармина – 64,4 тысячи рублей.

Ранее, напомним, ИА "Высота 102" сообщало о зарплатах директоров школ Советского района.

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