Руководитель лицея №1 Людмила Звонникова раскрыла заработок в размере 90,8 тысячи рублей. Валентина Сушкова, директор лицея №4, зарабатывала в прошлом году 79,4 тысячи рублей. Сергей Павлык, директор школы №31, получал в среднем 82,5 тысячи рублей, Елена Бунина, директор школы №64 – 81 тысячу рублей.
Директор школы №117 Ирина Клачкова получала в месяц 86,7 тысячи рублей, руководитель школы №120 Иван Алещенко – 82,3 тысячи рублей, директор школы № 118 Вадим Носачев – 68,8 тысячи рублей, директор школы №124 Светлана Акимова – 63,9 тысячи рублей, директор школы №134 Елена Шведова – 78,1 тысячу рублей.
Заработок директора школы №38 Тамары Журбы составлял в 2021 году 53,5 тысячи рублей, директора школы №60 Ляны Бородиновой - 66,7 тысячи рублей, директора школы №62 Сергея Камышева – 64 тысячи рублей, директора школы №113 Ирины Каданцевой – 56,4 тысячи рублей, директора школы №115 Владимира Бармина – 64,4 тысячи рублей.
Ранее, напомним, ИА "Высота 102" сообщало о зарплатах директоров школ Советского района.