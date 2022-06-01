Названы зарплаты директоров школ и заведующих детсадами Краснооктябрьского района Волгограда

Борьба с коррупцией 01.06.2022 06:19
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01.06.2022 06:19
Директора школ, заведующие детскими садами и руководители других учреждений образования Краснооктябрьского района Волгограда обнародовали средние зарплаты за 2021 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные сайта администрации города, так, среди заведующих детскими садами самая высокая зарплата была у заведующей детским садом №386 Елены Блиновой – 86,6 тысячи рублей, у заведующей детским садом №379 Натальи Патриной – 83,5 тысячи рублей и у Елены Васадзе, заведующей детсадом №345 – 83,2 тысячи рублей.
Вот сколько получали в прошлом году остальные руководители дошкольных учреждений Краснооктябрьского района:
Елена Криулина д/с № 41 – 64,4 тыс.
Татьяна Клименко д/с №60 – 51,7 тыс.
Светлана Легенькова д/с №146 – 49,4 тыс.
Тереза Вагранян д/с №165 – 50,4 тыс.
Светлана Анащенко д/с №178 – 82,6 тыс.
Людмила Шмакова д/с №200 – 46,4 тыс.
Светлана Попова – д/с №226 – 40,3 тыс.
Светлана Карпушина д/с №235 – 47,8 тыс.
Елена Суворова д/с №236 – 46,6 тыс.
Ольга Мирина д/с №247 – 50,2 тыс.
Ольга Чумакова, д/с №253 – 53,8 тыс.
Ольга Чубакова д/с №271 – 80,1 тыс.
Татьяна Козыренко – д/с №273 – 56,6 тыс.
Марина Малюгина, д/с №283 – 56,2 тыс.
Ульяна Старобыкина, д/с №286 – 38,7 тыс.
Галина Агеенко д/с №291 – 49,1 тыс.
Такун Мугдусян д/с №294 – 54,1 тыс.
Марина Вялых – д/с №314 – 42,3 тыс.
Галина Пересветова д/с №329 – 47,5 тыс.
Светлана Юртаева д/с №345 – 82,6 тыс.
Полина Спирина д/с №357 – 73,9 тыс.
Ирина Беспалая д/с №375 – 78,2 тыс.
Анися Красева Центр развития ребенка №3 – 81,6 тыс.
Виктория Горшенникова Центр развития ребенка №4 – 65,5 тыс.
Светлана Науменко, ДЮЦ Краснооктябрьского района – 87,5 тыс.
Среди директоров общеобразовательных учреждений больше всего зарабатывала в месяц директор школы №92 Ольга Ещеркина – 130,3 тысячи рублей. Руководитель школы №5 Зоя Кузнецова получала 126,7 тысячи рублей. 123,2 тысячи рублей в месяц составляла получка теперь уже бывшего руководителя лицея №2 Александр Финагин, работавшего ранее заместителем мэра Волгограда.
Зарплата других директоров общеобразовательных учреждений Краснооктябрьского района:
Наталья Барышникова гимназия №12 – 112,7 тыс.
Елена Беликова гимназия №14 – 99,4 тыс.
Анна Алабужева основная школа-интернат – 68,4 тыс.
Галина Ковалева школа №16 – 53,3 тыс.
Екатерина Селезнева школа №20 – 68,8 тыс.
Надежда Донцова школа №30 – 45,1 тыс.
Елена Дегтярева школа №32 – 76,2 тыс.
Ирина Ганул школа №34 – 85,4 тыс.
Надежда Новолокина школа №35 – 88,3 тыс.
Анна Рогачева школа №49 – 73,9 тыс.
Александр Раков школа №72 – 64,7 тыс.
Марина Юхно школа №76 – 90,2 тыс.
Галина Егоркина школа №78 – 120,8 тыс.
Татьяна Горшкова школа №91 – 84,9 тыс.
Марина Шопина школа №95 – 78,9 тыс.
Вера Барилова школа №98 – 95,8 тыс.
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о зарплатах директоров школ, детсадов Красноармейского и Советского районов.
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