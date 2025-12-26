Отца погибшего на пожаре под Волгоградом ребенка выписали из реанимации





Отец 4-летнего мальчика, погибшего во время пожара в частном доме в Михайловке, в Волгограде переведен врачами из реанимации в ожоговое отделение. Однако, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облздрав, состояние мужчины, который получил обширные ожоги, остается тяжелым.

По-прежнему осторожные прогнозы у волгоградских медиков в отношении 38-летний матери, потерявшей в результате происшествия младшего из трех сыновей. По информации профильного комитета администрации Волгоградской области, состояние пациентки, получившей ожоги тела до 60%, не позволяет на текущий момент выписать ее из реанимации.

А вот двое мальчиков, которым, к счастью, удалось уцелеть во время пожара, уже находятся в удовлетворительном состоянии. Напомним, что они были доставлены в больницу с места происшествия с отравлением угарным газом. Врачам удалось привести их в норму.

Напомним, что губительный пожар произошел в Михайловке 22 декабря. Дом, в котором проживала многодетная семья, выгорел полностью. Также сгорел дом соседей, но здесь, к счастью, всем удалось вовремя покинуть жилище.