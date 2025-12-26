Расследования

«Так, давайте по-свойски договоримся»: волгоградец на камеру предложил взятку инспектору ДПС

26.12.2025
ГУ МВД России по Волгоградской области опубликовало видео с водителем «Лады Приоры», снято на регистратор в патрульной машине. На кадрах водитель, пытавшийся сбежать от инспекторов ДПС, будучи в состоянии опьянения, предлагает одному из них взятку. 



В полиции уточняют, что события разворачивались ночью 13 декабря в Ленинском районе. Сотрудниками ГАИ была предпринята попытка остановить «Приору», однако, водитель проигнорировал законное требование полицейских и начал скрываться. В результате погони полицейским все-таки удалось настичь беглеца. Далее они проводили  35-летнего мужчину в служебный автомобиль для составления протокола. Здесь и прозвучало из уст водителя предложение решить возникшую проблему «по-свойски». 

– Тебя остановили. Ты начал убегать. Для чего? – спрашивает инспектор на видео. 

В ответ на это задержанный чешет голову и отвечает:

– Так, давайте по-свойски договоримся. 

– Предупреждаю тебя, что у нас работает патрульный регистратор. 

– На сутки отправите меня, да? 

– Почему? Нет. На сутки – если б не было у тебя прав. У тебя ж права есть? 

После этого вопроса водитель хлопает инспектора по плечу.

– Лишенный? – догадывается сотрудник ГАИ. В ответ тот кивает головой в знак согласия, и на этом видео обрывается.  

В ГУ МВД России по Волгоградской области уточняют, что с целью избежать ответственности мужчина предлагал инспектору ДПС взятку в сумме 50 000 рублей.

– По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 УК РФ. В отношении подозреваемого вынесена мера пресечения – подписка о невыезде, – сообщают в Главке полиции. 

Отметим, что прав водитель лишился ранее из-за отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Также у него отсутствовал полис ОСАГО. В этот раз мужчина снова управлял транспортным средством с признаками опьянения и снова отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. За эти правонарушения в отношении него составлены материалы по ч. 2 ст. 12.26, ч. 2 ст. 12.7, ч. 2 ст.  12.37 и ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ. 

