Общество

Волгоградская облдума закупает футболки на 513 тысяч рублей

Общество 27.12.2025 09:45
0
27.12.2025 09:45


Волгоградская областная дума продолжает пополнять свои запасы сувенирной продукции. На этот раз законодательный орган объявил закупку партии белых футболок за 513 тысяч рублей.

Всего планируется приобрести 270 футболок размерного ряда от 48-го до 58-го. На этой сувенирной продукции должна быть нанесена символика, согласно пожеланиям заказчика. 

Отметим, что согласно начальной стоимости контракта, цена одной футболки составляет 1900 рублей, однако в ходе проведения конкурсной процедуры сумма может быть снижена.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.12.2025 10:39
Общество 27.12.2025 10:39
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2025 09:45
Общество 27.12.2025 09:45
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2025 09:03
Общество 27.12.2025 09:03
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2025 07:27
Общество 27.12.2025 07:27
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2025 06:26
Общество 27.12.2025 06:26
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 21:28
Общество 26.12.2025 21:28
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 20:51
Общество 26.12.2025 20:51
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 20:33
Общество 26.12.2025 20:33
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 18:22
Общество 26.12.2025 18:22
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 17:30
Общество 26.12.2025 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 17:12
Общество 26.12.2025 17:12
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 17:12
Общество 26.12.2025 17:12
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 16:38
Общество 26.12.2025 16:38
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 15:57
Общество 26.12.2025 15:57
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 15:54
Общество 26.12.2025 15:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:39
На елочных базарах в Волгограде кусаются не клещи, а ценыСмотреть фотографии
09:45
Волгоградская облдума закупает футболки на 513 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:03
Пенсии, МРОТ, НДС: как изменятся с января 2026 года – коротко о главномСмотреть фотографии
08:31
Оператор маркетплейса под Волгоградом обогатилась на «призраках»Смотреть фотографии
07:27
Украинские БПЛА 27 декабря облетели Волгоградскую областьСмотреть фотографии
07:15
4,5 года «строгача» получил волгоградец, прокативший на капоте полицейскогоСмотреть фотографии
06:48
Никита Чагров стал лучшим игроком «Ротора» в первой части сезонаСмотреть фотографии
06:26
Снежный циклон в Волгоградской области задержится до вечера 27 декабряСмотреть фотографии
21:28
Волгоградцев в новой школе научат управлять дронами и печатать для них деталиСмотреть фотографии
20:51
Новые правила выезда на погранпунктах начнут действовать в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:33
И вот она нарядная! Смотрим на предновогодний Волгоград и выбираем лучшую ёлкуСмотреть фотографии
20:06
Врачи ЛНР спасли пенсионера с помощью уникальной аппаратурыСмотреть фотографии
19:36
«Так, давайте по-свойски договоримся»: волгоградец на камеру предложил взятку инспектору ДПССмотреть фотографииCмотреть видео
18:39
Новый главный тренер «Ротора» Парфёнов: «Хочу сделать команду атакующей»Смотреть фотографии
18:22
Волгоградские врачи выходили первого за пять лет младенца с «рыбьей кожей»Смотреть фотографии
17:30
Отца погибшего на пожаре под Волгоградом ребенка выписали из реанимацииСмотреть фотографии
17:12
Волгоградцы пожаловались 26 декабря на сбой в TelegramСмотреть фотографии
17:12
В Михайловке двое пенсионеров сгорели заживо в собственных домахСмотреть фотографии
16:38
Как будет работать в Волгограде транспорт в новогоднюю ночь: расписаниеСмотреть фотографии
16:31
Суд с процентом вернул 75-летней волгоградке выманенные аферистами полмиллиона рублейСмотреть фотографии
16:22
«Красный октябрь» инвестирует в улучшение условий трудаСмотреть фотографии
15:57
После ДТП с Porsche Cayenne суд заставил мажора содержать сына убитого им волгоградцаСмотреть фотографии
15:54
Автомобилисты сняли на видео метель, заметающую трассу Р-22 под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:40
«На балансе не числится»: в Волгограде фонтанирующая канализация стала головной болью УК и новоселовСмотреть фотографии
15:35
В Волгоградской области признаны бесполезными дроны, закупленные экологами за 9 млн рублейСмотреть фотографии
15:17
Волгоградская область передала бойцам СВО дизельные тепловые пушкиСмотреть фотографии
15:04
На Гремячинский ГОК Новый год пришёл раньше срокаСмотреть фотографии
14:52
Подозреваемого в отравлении лошадей под Волгоградом выпустили под подпискуСмотреть фотографии
14:43
Под Волгоградом разыскивают бесследно пропавшую 15-летнюю школьницуСмотреть фотографии
14:26
Александр Петров стал новым амбассадором МегаФонаСмотреть фотографии
 