Волгоградская облдума закупает футболки на 513 тысяч рублей

Волгоградская областная дума продолжает пополнять свои запасы сувенирной продукции. На этот раз законодательный орган объявил закупку партии белых футболок за 513 тысяч рублей.

Всего планируется приобрести 270 футболок размерного ряда от 48-го до 58-го. На этой сувенирной продукции должна быть нанесена символика, согласно пожеланиям заказчика.

Отметим, что согласно начальной стоимости контракта, цена одной футболки составляет 1900 рублей, однако в ходе проведения конкурсной процедуры сумма может быть снижена.





