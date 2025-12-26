Общество

Новые правила выезда на погранпунктах начнут действовать в Волгоградской области

Общество 26.12.2025 20:51
0
26.12.2025 20:51


Новые правила выезда россиян в пять государств начнут действовать в 2026 году. По информации пограничного управления ФСБ по Волгоградской области, с 20 января свидетельство о рождении исключается из числа документов, по которым граждане России  в возрасте до 14 лет  имеют право выезжать в Казахстан, Абхазию, Белоруссию, Киргизию и Южную Осетию.

Таким образом, выезд в вышеуказанные страны граждан России  в возрасте до 14 лет возможен только при предъявлении загранпаспорта.  При этом россияне  в возрасте до 14 лет, выехавшие за пределы РФ до 20 января 2026 года,  будут иметь возможность вернуться на родину  по свидетельству о рождении.

Новые правила приняты на основании изменения федерального законодательства.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.12.2025 21:28
Общество 26.12.2025 21:28
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 20:51
Общество 26.12.2025 20:51
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 20:33
Общество 26.12.2025 20:33
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 18:22
Общество 26.12.2025 18:22
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 17:30
Общество 26.12.2025 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 17:12
Общество 26.12.2025 17:12
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 17:12
Общество 26.12.2025 17:12
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 16:38
Общество 26.12.2025 16:38
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 15:57
Общество 26.12.2025 15:57
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 15:54
Общество 26.12.2025 15:54
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 15:40
Общество 26.12.2025 15:40
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 15:17
Общество 26.12.2025 15:17
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 15:04 Реклама
Общество 26.12.2025 15:04 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.12.2025 14:52
Общество 26.12.2025 14:52
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 14:20
Общество 26.12.2025 14:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:28
Волгоградцев в новой школе научат управлять дронами и печатать для них деталиСмотреть фотографии
20:51
Новые правила выезда на погранпунктах начнут действовать в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:33
И вот она нарядная! Смотрим на предновогодний Волгоград и выбираем лучшую ёлкуСмотреть фотографии
20:06
Врачи ЛНР спасли пенсионера с помощью уникальной аппаратурыСмотреть фотографии
19:36
«Так, давайте по-свойски договоримся»: волгоградец на камеру предложил взятку инспектору ДПССмотреть фотографииCмотреть видео
18:39
Новый главный тренер «Ротора» Парфёнов: «Хочу сделать команду атакующей»Смотреть фотографии
18:22
Волгоградские врачи выходили первого за пять лет младенца с «рыбьей кожей»Смотреть фотографии
17:30
Отца погибшего на пожаре под Волгоградом ребенка выписали из реанимацииСмотреть фотографии
17:12
Волгоградцы пожаловались 26 декабря на сбой в TelegramСмотреть фотографии
17:12
В Михайловке двое пенсионеров сгорели заживо в собственных домахСмотреть фотографии
16:38
Как будет работать в Волгограде транспорт в новогоднюю ночь: расписаниеСмотреть фотографии
16:31
Суд с процентом вернул 75-летней волгоградке выманенные аферистами полмиллиона рублейСмотреть фотографии
16:22
«Красный октябрь» инвестирует в улучшение условий трудаСмотреть фотографии
15:57
После ДТП с Porsche Cayenne суд заставил мажора содержать сына убитого им волгоградцаСмотреть фотографии
15:54
Автомобилисты сняли на видео метель, заметающую трассу Р-22 под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:40
«На балансе не числится»: в Волгограде фонтанирующая канализация стала головной болью УК и новоселовСмотреть фотографии
15:35
В Волгоградской области признаны бесполезными дроны, закупленные экологами за 9 млн рублейСмотреть фотографии
15:17
Волгоградская область передала бойцам СВО дизельные тепловые пушкиСмотреть фотографии
15:04
На Гремячинский ГОК Новый год пришёл раньше срокаСмотреть фотографии
14:52
Подозреваемого в отравлении лошадей под Волгоградом выпустили под подпискуСмотреть фотографии
14:43
Под Волгоградом разыскивают бесследно пропавшую 15-летнюю школьницуСмотреть фотографии
14:26
Александр Петров стал новым амбассадором МегаФонаСмотреть фотографии
14:20
Волгоградцам досрочно выплатят часть пенсий за январьСмотреть фотографии
14:00
Волгоградский Детфонд объявил конкурс «Лес – наше богатство» с денежными призамиСмотреть фотографии
13:36
T2 сократила количество обращений по вопросам мошенничества на 50%Смотреть фотографии
13:15
Два губящих томаты вируса нашли в волгоградских теплицахСмотреть фотографии
12:57
В Гидрометцентре спрогнозировали ледовый покров на Волге в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:53
Губернатор Бочаров проехался за рулем КАМАЗа по новой дорогеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:36
ЦБ ввел в оборот новую купюру номиналом 1000 рублейСмотреть фотографии
12:13
«Об этом мечтало не одно поколение»: Андрей Бочаров открыл движение по новому участку обхода ВолгоградаСмотреть фотографии
 