



Новые правила выезда россиян в пять государств начнут действовать в 2026 году. По информации пограничного управления ФСБ по Волгоградской области, с 20 января свидетельство о рождении исключается из числа документов, по которым граждане России в возрасте до 14 лет имеют право выезжать в Казахстан, Абхазию, Белоруссию, Киргизию и Южную Осетию.

Таким образом, выезд в вышеуказанные страны граждан России в возрасте до 14 лет возможен только при предъявлении загранпаспорта. При этом россияне в возрасте до 14 лет, выехавшие за пределы РФ до 20 января 2026 года, будут иметь возможность вернуться на родину по свидетельству о рождении.



Новые правила приняты на основании изменения федерального законодательства.



