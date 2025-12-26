Волгоградцы пожаловались 26 декабря на сбой в Telegram





26 декабря в России произошел массовый сбой в работе мессенджера Telegram. С полудня пользователи, в том числе и жители Волгоградской области, начали сообщать о недоступности интернет-сервиса.

Многие волгоградцы пожаловались, что у них перестали загружаться фото, видео. Часть жителей региона также сообщили, что приложение для общения полностью прекратило работать и не грузится. Проблема фиксируется как на мобильных версиях сервиса, так и на компьютерных.

По данным сервиса Downdetector, пользователи сталкиваются с проблемой при использовании и мобильного, и стационарного интернета.

Иллюстрация сгенерирована ИИ