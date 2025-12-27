Дзержинский районный суд Волгограда приговорил к 4,5 годам колонии строгого режима местного жителя за применение насилия к сотруднику полиции. Фигурант уголовного дела пошел на преступление, чтобы помочь своему другу, которого хотели выдворить из страны.

В прокуратуре региона уточнили, что 39-летний местный житель признан виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнение им своих должностных обязанностей). Приговором суда у него конфискован автомобиль, на котором мужчина совершил преступление.

Установлено, что 13 мая 2024 года он приехал к зданию Дзержинского районного суда перед началом рассмотрения дела о выдворении его приятеля с территории России. Вскоре он появился в сопровождении полицейских. Увидев знакомый автомобиль, мужчина решился на побег. Он ударил полицейского в плечо и направился к машине. Один из правоохранителей, подбежав к автомобилю, схватился руками за край капота. Водитель нажал на газ и, набрал скорость, протянув полицейского по асфальту. На суде вину в этом он не признал.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.





