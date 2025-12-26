Общество

Волгоградцев в новой школе научат управлять дронами и печатать для них детали

Общество 26.12.2025 21:28
В Волгограде сегодня, 26 декабря, состоялось открытие первой в городе мультифункциональной Школы беспилотных систем с тремя уровнями подготовки. Обучающий центр и полигон для полётов на БПЛА, сообщает ИА «Высота 102», появился в Дзержинском районе.  


Основное отличие данной школы от других – возможность не только обучиться управлению беспилотниками, но и навыкам ремонта дронов в полевых условиях, производству запчастей на 3D-принтерах. 


– Основные задачи школы – обучение по специальности «Оператор беспилотных авиационных систем», обучение взрослых и детей управлению дронами на любительском уровне, проведение тематических занятий в учебных заведениях, – рассказал заместитель руководителя полетами ЦРТИ Волгоград Павел Мирошкин. – Доступен для всех желающих открытый полигон для полётов на дронах, учебный класс с симуляторами. Инженерный класс оснащен принтерами и местами под обучение технологии пайки, в том числе места под сборку дронов.


Оценить возможности новой школы сегодня на ул. Землячки приехали председатель ВО ВОСВОД России Эдуард Протопопов, председатель регионального отделения ДОСААФ России Волгоградской области Анатолий Знова, глава правления ВРОО «Православный семейный центр «Лествица» Вадим Филин, представители военного комиссариата Дзержинского и Центрального районов Волгограда. Лично ознакомился с возможностями школы и врио командира 20-й Гвардейской мотострелковой дивизии полковник Степанов. 





