Снежный циклон в Волгоградской области задержится до вечера 27 декабря

27.12.2025 06:26
В Волгоградской области действует желтый уровень погодной опасности из-за погоды. Резкое похолодание и осадки, как считают специалисты Гидрометцентра, могут привести к опасным последствиям.

Так, до 19:00 мск 27 декабря в регионе объявлено предупреждение из-за метели и гололедно-изморозевых отложений.

Накануне атмосферные фронты североатлантических циклонов принесли на юг европейской части России штормовую погоду в виде снегопадов, метели, гололедных явлений. В Волгоградской области пошел сильный снег с метелями и порывами ветра до 15-20 м/с.

Сегодня, 27 декабря, в Волгограде и области ожидается небольшой снег, в отдельных районах метель, местами гололедица. Ветер юго-западный, южный: ночью 7-12 м/с, днем 5-10 м/с. 

По области местами до -11º; днем -1…-6º. В Волгограде до -6º, днем -2…-4º.

