На сайте администрации Волгограда начали публиковаться сведения о среднемесячной заработной плате директоров школ и заведующих детских садов. Успели отчитаться о размерах вознаграждения за труд руководители учебных и дошкольных учреждений трех районов. Данных по другим пяти районам областного центра на сайте мэрии еще нет. Сегодня информагентство «Высота 102» публикует информацию о зарплатах педагогов Советского района.
Средняя заработная плата директоров школ Советского района в 2021 году:
- Средняя школа №15 – директор Светлана Малиновская – 85 087,19 рублей.
- Средняя школа №46 имени гвардии генерал-майора В.А. Глазкова – директор Валентина Симиненко – 140 336,14 рублей,
Средняя школа №46 имени гвардии генерал-майора В.А. Глазкова – директор Лариса Донцова – 39 253,61 рублей,
Средняя школа №46 имени гвардии генерал-майора В.А. Глазкова – директор Светлана Литвинова – 87 087,10 рублей.
- Средняя школа №54 – директор Надежда Белибихина – 121 865,95 рублей,
Средняя школа №54 – главный бухгалтер Анна Каткова – 58 615,31 рублей,
Средняя школа №54 – замдиректор по хозчасти Евгений Синицкий – 45 333,98 рублей.
- Средняя школа №55 «Долина знаний» – директор Петр Байкалов – 75 166,04 рублей,
Средняя школа №55 «Долина знаний» – замдиректора по воспитательной работе Елена Клюшина – 89 510,17 рублей,
Средняя школа №55 «Долина знаний» – замдиректора по учебно-воспитательной работе Алла Фирсова – 32 183,93 рублей.
- Средняя школа №93 – директор Елена Шибулкина – 105 691,63 рублей,
Средняя школа №93 – замдиректора по воспитательной работе Надежда Парамонова – 69 219,64 рублей,
Средняя школа №93 – замдиректора по учебно-воспитательной работ Людмила Маркович – 68 580,81 рублей.
- Средняя школа №103 – директор Галина Ильина – 92 100,35 рублей,
Средняя школа №103 – замдиректора по учебно-воспитательной работе Галина Баранцева – 26 610,68 рублей.
- Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 106 – директор Юлия Мусаева – 115 452,32.
- Средняя школа №111 – директор Елена Чудова – 85 443,08 рублей,
Средняя школа №111 – заместитель директора по учебно-воспитательной работе Инна Гудова – 61 015,43 рублей.
- Средняя школа №129 – директор Валерий Вялец – 92 011,68 рублей,
Средняя школа №129 – замдиректора Татьяна Носова – 43 995,33 рублей.
- Средняя школа №140 – директор Мария Брусенская – 81 191,79 рублей.
- Гимназия №15 – директор Елена Ляпина – 89 648,6 рублей,
Гимназия №15 – замдиректора по учебно-воспитательной работе Лариса Гологанова – 55 721,25 рублей.