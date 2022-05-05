Общество

Директора школ Советского района Волгограда раскрыли данные по зарплатам

Общество 05.05.2022 18:20
05.05.2022 18:20


На сайте администрации Волгограда начали публиковаться сведения о среднемесячной заработной плате директоров школ и заведующих детских садов. Успели отчитаться о размерах вознаграждения за труд руководители учебных и дошкольных учреждений трех районов. Данных по другим пяти районам областного центра на сайте мэрии еще нет. Сегодня информагентство «Высота 102» публикует информацию о зарплатах педагогов Советского района. 

Средняя заработная плата директоров школ Советского района в 2021 году: 

  • Средняя школа №15 – директор Светлана Малиновская – 85 087,19 рублей.

    •  

  • Средняя школа №46 имени гвардии генерал-майора В.А. Глазкова – директор Валентина Симиненко – 140 336,14 рублей,
    Средняя школа №46 имени гвардии генерал-майора В.А. Глазкова – директор Лариса Донцова – 39 253,61 рублей,
    Средняя школа №46 имени гвардии генерал-майора В.А. Глазкова – директор Светлана Литвинова – 87 087,10 рублей. 

    •  

  • Средняя школа №54 – директор Надежда Белибихина – 121 865,95 рублей,
    Средняя школа №54 – главный бухгалтер Анна Каткова – 58 615,31 рублей,
    Средняя школа №54 – замдиректор по хозчасти Евгений Синицкий – 45 333,98 рублей. 

    •  

  • Средняя школа №55 «Долина знаний» – директор Петр Байкалов – 75 166,04 рублей,
    Средняя школа №55 «Долина знаний» – замдиректора по воспитательной работе Елена Клюшина – 89 510,17 рублей,
    Средняя школа №55 «Долина знаний» – замдиректора по учебно-воспитательной работе Алла Фирсова – 32 183,93 рублей. 

    •  

  • Средняя школа №93 – директор Елена Шибулкина – 105 691,63 рублей, 
    Средняя школа №93 – замдиректора по воспитательной работе Надежда Парамонова – 69 219,64 рублей,
    Средняя школа №93 – замдиректора по учебно-воспитательной работ Людмила Маркович – 68 580,81 рублей. 

    •  

  • Средняя школа №103 – директор Галина Ильина – 92 100,35 рублей, 
    Средняя школа №103 – замдиректора по учебно-воспитательной работе Галина Баранцева – 26 610,68 рублей.

    •  

  • Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 106 –  директор Юлия Мусаева – 115 452,32.

    •  

  • Средняя школа №111 – директор Елена Чудова – 85 443,08 рублей,
    Средняя школа №111 – заместитель директора по учебно-воспитательной работе Инна Гудова – 61 015,43 рублей. 

    •  

  • Средняя школа №129 – директор Валерий Вялец – 92 011,68 рублей, 
    Средняя школа №129 – замдиректора Татьяна Носова – 43 995,33 рублей. 

    •  

  • Средняя школа №140 – директор Мария Брусенская – 81 191,79 рублей. 

    •  

  • Гимназия №15 – директор Елена Ляпина – 89 648,6 рублей, 
    Гимназия №15 – замдиректора по учебно-воспитательной работе Лариса Гологанова – 55 721,25 рублей. 

    •  

Самый высокий заработок, таким образом, среди директоров учебных заведений Советского района – у директора школы №46 Валентины Симиненко. На втором месте – директор 54-й школы Надежда Белибихина. Немногим хуже коллег зарабатывала в прошлом 2021 году и руководитель школы №106 Юлия Мусаева. 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Майские новинки в видеосервисе Wink
Общество
05.05.2022 19:23
Общество 05.05.2022 19:23

0
Далее
Общество
05.05.2022 17:34
Общество 05.05.2022 17:34

0
Далее
Общество
05.05.2022 17:02
Общество 05.05.2022 17:02

0
Далее
Общество
05.05.2022 16:59
Общество 05.05.2022 16:59

0
Далее
Общество
05.05.2022 15:43
Общество 05.05.2022 15:43

0
Далее
Общество
05.05.2022 14:47
Общество 05.05.2022 14:47

0
Далее
Общество
05.05.2022 14:22
Общество 05.05.2022 14:22

0
Далее
Общество
05.05.2022 13:36
Общество 05.05.2022 13:36

0
Далее
Общество
05.05.2022 13:29
Общество 05.05.2022 13:29

0
Далее
Общество
05.05.2022 12:44
Общество 05.05.2022 12:44

0
Далее
Общество
05.05.2022 11:48
Общество 05.05.2022 11:48

0
Далее
Общество
05.05.2022 11:38
Общество 05.05.2022 11:38

0
Далее
Общество
05.05.2022 10:56
Общество 05.05.2022 10:56

0
Далее
Общество
05.05.2022 10:30
Общество 05.05.2022 10:30

0
Далее
Общество
05.05.2022 09:50
Общество 05.05.2022 09:50

0
Далее

Лента новостей

19:38
Труп пропавшего 18-летнего жителя Котово нашли в прудуСмотреть фотографии
19:23
Замминистра МВД Кравченко День Победы встретит в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:20
Директора школ Советского района Волгограда раскрыли данные по зарплатамСмотреть фотографии
17:34
Сотрудники прокуратуры приняли присягу и возложили цветы на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
17:02
Роспотребнадзор напомнил о масочном режиме участникам «Бессмертного полка»Смотреть фотографии
16:59
80 проекторов и 22-метровые башни: Мамаев курган накроют полотном для шоу «Свет Великой Победы»Смотреть фотографии
15:43
Офицеры СК в поле под Волгоградом построили «Z» в поддержку армииСмотреть фотографии
15:18
«Тот еще светоч гуманизма»: волгоградский депутат ГД счел признанием заслуг австралийские санкцииСмотреть фотографии
14:47
Пилоты из 10 регионов России покажут в Волгограде высший пилотажСмотреть фотографии
14:22
В районах Волгограда начнут перекрывать дороги с 6 мая: график и список улицСмотреть фотографии
13:36
Глава ГУ МВД Вельможко вручил паспорта кадетам на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
13:29
Волгоград вошел в список субсидированных авиамаршрутовСмотреть фотографии
12:44
Бочаров назвал удовлетворительной наполняемость водой Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
12:30
Двое браконьеров попались в «сети» полицейским в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:48
«Дороговато, конечно»: магазин OBI в Волгограде гирляндами шаров встретил редких покупателейСмотреть фотографии
11:38
В Волгограде из-за репетиции парада снова перекрыли центральные улицыСмотреть фотографии
11:19
Под Волгоградом сотрудницу ПФР нашли мертвой в служебном кабинетеСмотреть фотографии
10:56
В Котельниково прошел велопробег по памятным местамСмотреть фотографии
10:56
Заключенный сбежал из колонии в Волгограде и умер на остановкеСмотреть фотографии
10:37
В Волжском насмерть сбили пенсионеркуСмотреть фотографии
10:33
ПСБ поддержит социально-экономическое развитие Севастополя и создаст новые рабочие местаСмотреть фотографии
10:30
Вдове погибшего на Украине военного из Волгоградской области вручили орден МужестваСмотреть фотографии
10:05
«Лежат парализованные»: в Волгограде неизвестная хворь косит бездомных собакСмотреть фотографии
10:04
Под Волгоградом семья с маленькими детьми отравилась угарным газомСмотреть фотографии
09:50
Волгоград попал в топ-10 туристических предпочтений в маеСмотреть фотографии
09:22
Три вида вирусов выявляют лаборатории у жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:13
Банк Уралсиб снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 8,69%Смотреть фотографии
08:30
ВОЛМА отмечает рекордный спрос на стройматериалыСмотреть фотографии
08:27
В Волгоградской области сгорел дом многодетного отца-одиночкиСмотреть фотографии
07:05
В Волгограде на съемной квартире обнаружили два трупаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 