На сайте администрации Волгограда начали публиковаться сведения о среднемесячной заработной плате директоров школ и заведующих детских садов. Успели отчитаться о размерах вознаграждения за труд руководители учебных и дошкольных учреждений трех районов. Данных по другим пяти районам областного центра на сайте мэрии еще нет. Сегодня информагентство «Высота 102» публикует информацию о зарплатах педагогов Советского района.

Средняя заработная плата директоров школ Советского района в 2021 году:

Средняя школа №15 – директор Светлана Малиновская – 85 087,19 рублей.



– 85 087,19 рублей. Средняя школа №46 имени гвардии генерал-майора В.А. Глазкова – директор Валентина Симиненко – 140 336,14 рублей,

Средняя школа №46 имени гвардии генерал-майора В.А. Глазкова – директор Лариса Донцова – 39 253,61 рублей,

Средняя школа №46 имени гвардии генерал-майора В.А. Глазкова – директор Светлана Литвинова – 87 087,10 рублей.



– 140 336,14 рублей, Средняя школа №46 имени гвардии генерал-майора В.А. Глазкова – директор Лариса Донцова – 39 253,61 рублей, Средняя школа №46 имени гвардии генерал-майора В.А. Глазкова – директор Светлана Литвинова – 87 087,10 рублей. Средняя школа №54 – директор Надежда Белибихина – 121 865,95 рублей,

Средняя школа №54 – главный бухгалтер Анна Каткова – 58 615,31 рублей,

Средняя школа №54 – замдиректор по хозчасти Евгений Синицкий – 45 333,98 рублей.



– 121 865,95 рублей, Средняя школа №54 – главный бухгалтер Анна Каткова – 58 615,31 рублей, Средняя школа №54 – замдиректор по хозчасти Евгений Синицкий – 45 333,98 рублей. Средняя школа №55 «Долина знаний» – директор Петр Байкалов – 75 166,04 рублей,

Средняя школа №55 «Долина знаний» – замдиректора по воспитательной работе Елена Клюшина – 89 510,17 рублей,

Средняя школа №55 «Долина знаний» – замдиректора по учебно-воспитательной работе Алла Фирсова – 32 183,93 рублей.



– 75 166,04 рублей, Средняя школа №55 «Долина знаний» – замдиректора по воспитательной работе Елена Клюшина – 89 510,17 рублей, Средняя школа №55 «Долина знаний» – замдиректора по учебно-воспитательной работе Алла Фирсова – 32 183,93 рублей. Средняя школа №93 – директор Елена Шибулкина – 105 691,63 рублей,

Средняя школа №93 – замдиректора по воспитательной работе Надежда Парамонова – 69 219,64 рублей,

Средняя школа №93 – замдиректора по учебно-воспитательной работ Людмила Маркович – 68 580,81 рублей.



– 105 691,63 рублей, Средняя школа №93 – замдиректора по воспитательной работе Надежда Парамонова – 69 219,64 рублей, Средняя школа №93 – замдиректора по учебно-воспитательной работ Людмила Маркович – 68 580,81 рублей. Средняя школа №103 – директор Галина Ильина – 92 100,35 рублей,

Средняя школа №103 – замдиректора по учебно-воспитательной работе Галина Баранцева – 26 610,68 рублей.



– 92 100,35 рублей, Средняя школа №103 – замдиректора по учебно-воспитательной работе Галина Баранцева – 26 610,68 рублей. Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 106 – директор Юлия Мусаева – 115 452,32.

– 115 452,32. Средняя школа №111 – директор Елена Чудова – 85 443,08 рублей,

Средняя школа №111 – заместитель директора по учебно-воспитательной работе Инна Гудова – 61 015,43 рублей.



– 85 443,08 рублей, Средняя школа №111 – заместитель директора по учебно-воспитательной работе Инна Гудова – 61 015,43 рублей. Средняя школа №129 – директор Валерий Вялец – 92 011,68 рублей,

Средняя школа №129 – замдиректора Татьяна Носова – 43 995,33 рублей.



– 92 011,68 рублей, Средняя школа №129 – замдиректора Татьяна Носова – 43 995,33 рублей. Средняя школа №140 – директор Мария Брусенская – 81 191,79 рублей.



– 81 191,79 рублей. Гимназия №15 – директор Елена Ляпина – 89 648,6 рублей,

Гимназия №15 – замдиректора по учебно-воспитательной работе Лариса Гологанова – 55 721,25 рублей.

Самый высокий заработок, таким образом, среди директоров учебных заведений Советского района – у директора школы №46 Валентины Симиненко. На втором месте – директор 54-й школы Надежда Белибихина. Немногим хуже коллег зарабатывала в прошлом 2021 году и руководитель школы №106 Юлия Мусаева.