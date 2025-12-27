Расследования

Оператор маркетплейса под Волгоградом обогатилась на «призраках»

Расследования 27.12.2025 08:31
0
27.12.2025 08:31


В Волгоградской области 18-летняя оператор маркетплейса подозревается в хищении товаров на сумму более 65 тысяч рублей. Девушка оформляла заказы на вымышленных лиц, а когда они поступали, то присваивала себе.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, таким образом, оператор завладела ноутбуком, одеждой и товарами бытовой химии. Недостачу заметила владелица ПВЗ в Волжском и обратилась с заявлением в полицию.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Эта статья предусматривает до 5 лет лишения свободы. Девушка во всем созналась и возместила ущерб.

Фото сгенерировано ИИ Шедеврум

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
27.12.2025 08:31
Расследования 27.12.2025 08:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.12.2025 07:15
Расследования 27.12.2025 07:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.12.2025 19:36
Расследования 26.12.2025 19:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.12.2025 16:31
Расследования 26.12.2025 16:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.12.2025 20:28
Расследования 25.12.2025 20:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.12.2025 17:12
Расследования 25.12.2025 17:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.12.2025 11:45
Расследования 25.12.2025 11:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.12.2025 19:25
Расследования 24.12.2025 19:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.12.2025 17:37
Расследования 24.12.2025 17:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.12.2025 16:07
Расследования 24.12.2025 16:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.12.2025 14:05
Расследования 24.12.2025 14:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.12.2025 13:24
Расследования 24.12.2025 13:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.12.2025 12:45
Расследования 24.12.2025 12:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.12.2025 08:02
Расследования 24.12.2025 08:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.12.2025 20:34
Расследования 23.12.2025 20:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:39
На елочных базарах в Волгограде кусаются не клещи, а ценыСмотреть фотографии
09:45
Волгоградская облдума закупает футболки на 513 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:03
Пенсии, МРОТ, НДС: как изменятся с января 2026 года – коротко о главномСмотреть фотографии
08:31
Оператор маркетплейса под Волгоградом обогатилась на «призраках»Смотреть фотографии
07:27
Украинские БПЛА 27 декабря облетели Волгоградскую областьСмотреть фотографии
07:15
4,5 года «строгача» получил волгоградец, прокативший на капоте полицейскогоСмотреть фотографии
06:48
Никита Чагров стал лучшим игроком «Ротора» в первой части сезонаСмотреть фотографии
06:26
Снежный циклон в Волгоградской области задержится до вечера 27 декабряСмотреть фотографии
21:28
Волгоградцев в новой школе научат управлять дронами и печатать для них деталиСмотреть фотографии
20:51
Новые правила выезда на погранпунктах начнут действовать в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:33
И вот она нарядная! Смотрим на предновогодний Волгоград и выбираем лучшую ёлкуСмотреть фотографии
20:06
Врачи ЛНР спасли пенсионера с помощью уникальной аппаратурыСмотреть фотографии
19:36
«Так, давайте по-свойски договоримся»: волгоградец на камеру предложил взятку инспектору ДПССмотреть фотографииCмотреть видео
18:39
Новый главный тренер «Ротора» Парфёнов: «Хочу сделать команду атакующей»Смотреть фотографии
18:22
Волгоградские врачи выходили первого за пять лет младенца с «рыбьей кожей»Смотреть фотографии
17:30
Отца погибшего на пожаре под Волгоградом ребенка выписали из реанимацииСмотреть фотографии
17:12
Волгоградцы пожаловались 26 декабря на сбой в TelegramСмотреть фотографии
17:12
В Михайловке двое пенсионеров сгорели заживо в собственных домахСмотреть фотографии
16:38
Как будет работать в Волгограде транспорт в новогоднюю ночь: расписаниеСмотреть фотографии
16:31
Суд с процентом вернул 75-летней волгоградке выманенные аферистами полмиллиона рублейСмотреть фотографии
16:22
«Красный октябрь» инвестирует в улучшение условий трудаСмотреть фотографии
15:57
После ДТП с Porsche Cayenne суд заставил мажора содержать сына убитого им волгоградцаСмотреть фотографии
15:54
Автомобилисты сняли на видео метель, заметающую трассу Р-22 под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:40
«На балансе не числится»: в Волгограде фонтанирующая канализация стала головной болью УК и новоселовСмотреть фотографии
15:35
В Волгоградской области признаны бесполезными дроны, закупленные экологами за 9 млн рублейСмотреть фотографии
15:17
Волгоградская область передала бойцам СВО дизельные тепловые пушкиСмотреть фотографии
15:04
На Гремячинский ГОК Новый год пришёл раньше срокаСмотреть фотографии
14:52
Подозреваемого в отравлении лошадей под Волгоградом выпустили под подпискуСмотреть фотографии
14:43
Под Волгоградом разыскивают бесследно пропавшую 15-летнюю школьницуСмотреть фотографии
14:26
Александр Петров стал новым амбассадором МегаФонаСмотреть фотографии
 