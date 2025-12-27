Оператор маркетплейса под Волгоградом обогатилась на «призраках»

В Волгоградской области 18-летняя оператор маркетплейса подозревается в хищении товаров на сумму более 65 тысяч рублей. Девушка оформляла заказы на вымышленных лиц, а когда они поступали, то присваивала себе.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, таким образом, оператор завладела ноутбуком, одеждой и товарами бытовой химии. Недостачу заметила владелица ПВЗ в Волжском и обратилась с заявлением в полицию.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Эта статья предусматривает до 5 лет лишения свободы. Девушка во всем созналась и возместила ущерб.

Фото сгенерировано ИИ Шедеврум

